“Siento que este torneo ha sido muy importante para mi nivel de confianza porque después del Open de Australia (que ganó) no estaba jugando a mi mejor nivel. Necesitaba un empuje extra, creo que he hecho mi mejor tenis en esta semana, esto me da mucha confianza antes de Roma y de Roland Garros donde está claro que quiero jugar a mi mejor nivel”, señaló en rueda de prensa.