Noelia Bermúdez: ‘Sería muy bonito celebrar el tricampeonato a estadio lleno’

Noelia Bermúdez ha hecho un buen torneo con Alajuelense y se siente muy motivada para la final contra Saprissa FF. (JOHN DURAN)

Las leonas de Alajuelense tienen altas expectativas para los últimos dos partidos del campeonato nacional, que al final de cuentas son para los que se han preparado a lo largo de este torneo.

Ellas quieren el tricampeonato y aunque saben que esta versión de Saprissa FF será muy distinta a la que se enfrentaron en la fase regular, las rojinegras quieren hacer que el trabajo valga la pena.

Las integrantes de la Liga se presentan a la final del Apertura 2022 invictas. De hecho contabilizan 36 partidos en fila sin derrota por campeonato nacional.

Pero eso es algo en lo que a lo interno del grupo ni siquiera lo piensan. Así lo aseguró la guardameta Noelia Bermúdez, luego de que Alajuelense ganó la serie semifinal contra Sporting FC con un global de 4 a 0.

“No tengo certeza de cuántos partidos llevamos, pero creo que en el camerino tampoco llevamos la cuenta, ni sabemos, porque al final el invicto histórico es consecuencia de lo que venimos haciendo. Si logramos extenderlo todo lo que se pueda, en hora buena, pero nuestro objetivo es ser campeonas y es por lo que trabajamos”, apuntó Noelia Bermúdez.

Ella aseguró que en la Liga están felices por una nueva final, que es un paso más hacia lo que ansían.

“Al final es uno de los objetivos, porque el objetivo principal es ser campeonas. La serie fue como lo esperábamos, un partido muy duro en Pavas y en Alajuela, pero al final el equipo no dejó de hacer lo que ha hecho durante todo el campeonato”, citó.

Y agregó: “No es nada diferente de lo que hemos venido haciendo durante el torneo y ha sido la clave, o no tan clave, porque todo el mundo lo ha visto y es tomarse cada partido como una final, que no hay más y esta serie no fue la excepción y la final no va a ser la excepción”.

La final del Apertura 2022 del fútbol femenino empezará el domingo a las 3 p. m. en Tibás y el juego definitivo será el 18 de junio, a las 7 p. m., en el Morera Soto, justo el día en el que Alajuelense cumplirá 103 años de fundación.

“Ya hay fecha para la final de vuelta en nuestra casa. Sería muy bonito ojalá celebrar el tricampeonato a estadio lleno, que la gente nos de una muestra más de lo que ha venido haciendo durante todos estos años, desde que Liga Deportiva Alajuelense incursionó en el fútbol femenino y creo que es una bonita oportunidad para celebrar todos juntos”, destacó la guardameta rojinegra.

Wílmer López vive los partidos de las leonas con mucha intensidad. (JOHN DURAN)

Por su parte, Wílmer López dijo sentir una emoción como si fuera el primer partido en el que va a estar.

“El volver a llegar a una final porque es por lo que luchan todos los equipos, estar presentes en la final y yo creo que nosotros ya estamos ahí y vamos a luchar por mantener este campeonato que lo ganamos en los dos torneos anteriores, que se siga manteniendo aquí, en Liga Deportiva Alajuelense”, citó el Pato.

El técnico de la Liga sabe que ahora es cuando su equipo no puede bajar la guardia, pero el fútbol desplegado en la semifinal y la actitud mostrada por sus dirigidas es algo que le da muy buena espina.

“Hay que resaltar que el equipo fue, jugó y ganó allá y en nuestra casa no llegó menospreciando, no llegó sobrado, no llegaron ninguna agrandada como se dice. Más bien al contrario, llegaron a demostrar por qué la calidad y la capacidad que tienen cada una de ellas y lo demostraron en muy buena forma, sacando un resultado muy bueno”, opinó.

Saprissa FF será el rival, pero para el Pato era indiferente si la lucha por el título era contra las moradas o Herediano.

“Con Saprissa es bonito, porque encierra todo, encierra un clásico, encierra nuevamente una final y lo que se vivió en aquella final en la que estuvieron Saprissa y la Liga al frente, que fue a estadio lleno acá en Liga Deportiva Alajuelense. Aquí nosotros estamos por lo nuestro y lo nuestro es que sea cual sea el rival, hay que ir a ganar”, sentenció Wílmer López.

La afición de la Liga está totalmente involucrada con su equipo femenino.

Al ser una final con clásico incluido, se espera que en los dos estadios haya un ambiente impresionante.

¿Y por qué no? Perfectamente es posible que de nuevo haya estadio lleno en una final de fútbol femenino en Costa Rica.