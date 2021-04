Ningún cuadro le ha dado a su afición tantas satisfacciones como Saprissa. Otrora, una goleada 4-1 contra la egregia divisa morada se convertía en “the talk of the town”: el tema de la semana. “¿Viste la goleada que le metieron a la S?” -preguntaba la gente atónita-. Hoy el equipo desayuna, almuerza y cena goleadas, ya ni siquiera generan titulares o indignación entre la afición. No somos arrogantes. Lo que sucede es que estamos casados con la Victoria. Es un matrimonio, un vínculo sacramental: no vamos a admitir ninguna curita o triunfito analgésico en su lugar.