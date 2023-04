Niña de 12 años de Alajuelense apunta su futuro al PSG de Francia

El fútbol la apasiona, lo lleva en la sangre y aunque solo tiene 12 años, esta niña quiere hacer carrera en este deporte como en algún momento lo hizo su padre.

Victoria Gordon se desempeña como lateral o mediocampista en el equipo femenino U-13 de Alajuelense y apunta su futuro al PSG de Francia.

Victoria es hija de Carl Gordon, exdefensor de Alajuelense, Liberia, Puntarenas, Barrio México y Brujas. Ella sabe que debe ir poco a poco, pero aprovecha las oportunidades al máximo, tal y como hizo hace tres semanas cuando participó en una pasantía con la filial del PSG en Miami, Estados Unidos.

La niña fue la única representante de Costa Rica, entrenó y participó en colectivos durante cinco días bajo la mirada atenta del entrenador de la filial del PSG, quien no solo quedó satisfecho con el trabajo de Victoria, sino que la invitó al campamento del próximo año y dejó abierta la posibilidad de recomendarla para que asista al campamento del PSG en Francia.

“Yo me contacté con la filial del PSG en Miami, les hablé de Victoria y me pidieron videos de ella, se los envié y luego no llamaron para invitarla a la pasantía. Les gustó el fútbol de Victoria, ya existe un interés y la opción de asistir al campamento en Francia”, dijo Carl Gordon, padre de la niña, quien la acompañó a la aventura.

El exjugador Carl Gordon acompañó a su hija Victoria en su aventura con la filial del PSG en Miami. (Foto cortesía de Carl Gordon).

Carl agregó que pretenden seguir el acercamiento con el PSG, mientras Victoria crece futbolísticamente en las bases de Alajuelense.

“La idea es darle el seguimiento y cuando tenga 15 o 16 años que ya hay apertura de FIFA para negociar en temas de menores de edad, ver qué se puede hacer”.

La FIFA solo permite transferencias internacionales cuando el joven alcanza la edad de 18 años.

Victoria se mostró muy ilusionada con la oportunidad de verse entrenando fuera del país, en otro entorno y exigencia.

“Fue una experiencia muy bonita, compartí un montón, aprendí mucho y quiero aplicarlo todo aquí. Estoy con ganas de volver el próximo año”, opinó la niña, quien sueña en llegar a Primera con la Liga, integrar la Selección y si es posible el PSG, tal y como hizo Shirley Cruz.

“Admiro a Shirley Cruz porque ella ha logrado mucho. En una de mis primeras semanas en la Liga la conocí y es una persona muy atenta y amable, muy especial. También me agradan como juegan Paula Coto y la estadounidense Alex Morgan”, dijo Victoria.

Victoria admira a Shirley Cruz, con quien coincidió en el estadio de Alajuelense cuando iba a entrenar con la U-13. (Foto cortesía de Carl Gordon).

La niña vive en Coronado y viaja martes y viernes a Alajuela para entrenar con el equipo, lunes y jueves tiene prácticas en la escuela Christian School en Coronado y los miércoles complementa la labor táctica junto a su padre.

Carl Gordon recordó que la ilusión por jugar al fútbol fue algo que nació en Victoria, él nunca la forzó a unirse a esta disciplina, que incluso a él lo llevó a ser parte de una selección Sub-23.

Carl recordó que una vez lo llamó uno de los profesores de Victoria y le dijo que le veía condiciones para jugar fútbol y de ahí en adelante, la niña de 12 años busca abrirse un camino, que de momento es muy prometedor.