Ellos no salieron mucho a buscar el partido, teníamos facilidad para buscar la pelota en la línea final, los cinco defensores de atrás y dos volantes se agrupaban en 30 metros. Arriesgar una pelota cuando se va ganando no tiene mucho sentido, pese a que ellos iban perdiendo decidieron mantenerse ahí. No nos gustó mucho, pero cuando uno va ganando no se tiene que desesperar en meter cinco goles, nunca sentimos que el partido estuviera en riesgo. Nada cambió de parte de ellos y nada cambió de parte nuestra.