Ni la afición de Saprissa lo podrá creer si el miércoles se dan estos resultados

Después de que todos los astros se alinearon con Saprissa en el fin de semana, el cuadro morado tiene este miércoles otra oportunidad de conjurar una jornada perfecta y poner a su afición a brincar (mínimo a frotarse las manos, con esa sonrisa de quien le jugará una broma a los demás).

El sábado y domingo los resultados no podían haber sido mejores para Jeaustin Campos y su equipo, con victoria sobre Pérez Zeledón (2 a 1), combinada con marcadores ajenos favorables: ninguno de los equipos entre el tercer lugar y el octavo consiguieron sumar tres puntos. Perdieron Cartaginés, Guadalupe y obviamente Pérez Zeledón; empataron San Carlos, Grecia y Sporting.

Similar fortuna necesitan para este miércoles, en la que cuatro resultados (incluso solo dos) avivarían el fuego de las ilusiones moradas: un triunfo de Saprissa sobre Guadalupe, un empate entre Pérez Zeledón y Sporting, un triunfo de la Liga en Grecia y un tropiezo de Cartaginés en Jicaral harían ver la imposible clasificación como algo al alcance de la mano.

Aunque Saprissa está obligado a ganar cada juego, el resultado de este miércoles marcará diferencia. Fotografía José Cordero

Lo crea o no, Saprissa quedaría a solo tres puntos del cuarto lugar y con tres jornadas por la delante. San Carlos (28 puntos), en la última casilla que da boleto a semifinales, sentiría el acecho del Monstruo (25 puntos); ni qué decir Guadalupe, con tan solo un punto de ventaja (26); mientras Sporting y Grecia (25) ya habrían sido cazados por el cuadro tibaseño.

Si tal panorama es mucho pedir de parte de Saprissa, uno más comedido también le dejaría a tres puntos del cuarto lugar: un triunfo sobre Guadalupe y el tropiezo de San Carlos. En este escenario, sin embargo, otros equipos podrían mantenerse con buen panorama.

[ Se busca 'hacker' para Saprissa ]

Ni Jeaustin sería indiferente

Hasta Jeaustin Campos se detendría ante la tabla de posiciones, muy a pesar de su indiferencia con los resultados ajenos. “No es que no me interesen, pero yo debo ver mi prioridad”, advirtió el fin de semana con no poca razón. No solo depende de muchos resultados, sino que cualquier combinación mágica queda sin efecto si su equipo no gana. Como hemos dicho, la llave para clasificar en este torneo rondaría las 34 unidades, justamente el puntaje máximo al que Saprissa puede aspirar, si bien todo cálculo varía jornada a jornada.

De hecho, los castillos en el aire descritos hasta este párrafo podrían desvanecerse si Saprissa cae en manos del Paté Centeno y la oncena guadalupana.

De ese panorama perfecto podría pasar a la dura realidad. Si Saprissa pierde en el Colleya, corre el riesgo de quedar a nueve puntos del cuarto lugar con solo que San Carlos gane en Jicaral. Con apenas tres jornadas más después de la venidera, sería un desaire para un cuadro que, lo digan o no, se ha permitido ilusionarse con dos victorias seguidas.

De momento, para Saprissa no hay mañana. Aunque se juega la vida en cada jornada, esta puede marcar diferencia, tratándose de uno de los rivales que lo superan en la tabla. Son esos juegos “de seis puntos”, de los que tendrá un par más cuando enfrente a Sporting y Grecia, en las últimas dos fechas. Si para entonces llega con opciones. Por eso, como bien sabe Jeaustin Campos, la jornada clave es esta.