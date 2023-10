Ni en Alajuelense entienden cómo pasan de ser letales a ineficaces en el partido menos pensado

Liga Deportiva Alajuelense se muestra en unos partidos como un equipo insaciable, temible y letal, capaz de ganarle en la primera vuelta a tres rivales directos por la clasificación: Saprissa, Cartaginés y Herediano.

Es el único club que en la Copa Centroamericana de Concacaf ganó todos sus juegos hasta ahora, pero es también el equipo que mientras accedía a las semifinales de la competencia internacional con un global de 6-1 frente a los brumosos, solamente sumó cuatro puntos en sus últimas cuatro presentaciones por campeonato nacional.

Después de aquel partido en el que cayó el invicto de Alajuelense contra Guanacasteca en el Estadio Chorotega por 3-2, la Liga derrotó 4-0 al Santos de Guápiles en el Estadio Alejandro Morera Soto, empató 3-3 con Liberia en el Edgardo Baltodano y perdió 1-2 en su casa frente a Sporting.

Curiosamente, en lo que va de esta segunda vuelta, los rojinegros cedieron puntos ante los rivales a los que no pudieron vencer en la primera, recordando que en el inicio del torneo habían empatado con liberianos y albinegros.

El próximo domingo, a las 5 p. m., Alajuelense se topará de nuevo contra Guanacasteca, en la semifinal del Torneo de Copa que será en la casa liguista.

¿Qué le pasa a la Liga? “Hemos venido jugando muy bien, tal vez no fue ese partido tan vistoso por parte de nosotros, también Sporting vino a hacer su juego. No tuvimos esa certeza en el último pase, en la última jugada y lastimosamente salimos derrotados”, expresó Johan Venegas.

Dijo que el equipo continuará esforzándose luego de esa dura derrota que encajó una Liga que dejó ir esta oportunidad de recobrar el liderato.

“Tuvimos muchas imprecisiones, no tuvimos tanta certeza a la hora de ese último pase y hay que mantener una línea de ecuanimidad, porque ni cuando ganábamos por tantos goles tirábamos las campanas al aire, ahora igual en la derrota. Preocupados y ocupados, en ver y analizar qué errores cometimos, qué nos limitó tanto para no ser tan determinantes en el último pase, corregir y trabajar en esta semana larga”, apuntó.

Alajuelense no solo dejó escapar la opción de darle cacería al primer lugar, que sigue en poder del Saprissa con un punto más que los erizos, sino que Cartaginés también presiona, en la tercera casilla, a una unidad de la Liga.

“Va a estar cerrado, reñido, de dientes apretados y quedan partidos de duelos directos, hay que trabajar, esperar esos partidos, pero también enfrentar cada partido como si fuera una final, jugarlo de esa manera para cerrar en el primer lugar”, destacó Johan Venegas.

Él también le dio las gracias a la afición por quedarse ahí bajo ese aguacero apoyando al equipo, llevando frío y mojándose, al tiempo que les ofrecía una disculpa por ese resultado.

“Queríamos la victoria, poder tomar el primer lugar. Lastimosamente no se pudo, no pudimos aprovechar la oportunidad y es analizar, por qué no fuimos tan fluidos en el ataque, más que todo en el último pase, en el momento de definición y trabajar en eso.

”Pero tampoco es decir que todo está mal, hay que mantener una línea ecuánime con respecto al rendimiento que hemos venido teniendo. Creo que el equipo ha hecho cosas importantes y las seguirá haciendo. Es analizar, ver qué podemos corregir, aprovechar esta semana larga y trabajar al máximo”, reiteró Johan Venegas.

Según las estadísticas de Data Factory, en este partido contra Sporting, la Liga generó 16 remates, de los cuales ocho fueron directos, incluido el gol y hubo ocho tiros desviados por parte de los manudos.

Mientras que los hombres de Francisco Palencia hicieron siete disparos, distribuidos en cinco directos (dos goles) y dos desviados.

Al chequear comparar los disparos de Alajuelense ante Sporting con los últimos partidos de campeonato nacional, en realidad no se encuentra tanta diferencia, a excepción de lo ocurrido en Nicoya.

Alajuelense de visita contra Liberia: 17 remates distribuidos en 6 al arco (3 goles), 3 al palo y 8 afuera.

Alajuelense en casa contra Santos: 13 remates distribuidos en 7 al arco (4 goles) y 6 afuera.

Alajuelense de visita contra Guanacasteca: 6 remates distribuidos en 4 al arco (dos goles) y dos afuera.

Alajuelense en casa contra Puntarenas: 15 remates distribuidos en 7 al arco (dos goles), uno al palo y 7 afuera.

Alajuelense en casa contra Cartaginés: 12 remates distribuidos en 7 al arco (dos goles), uno al palo y 4 afuera.

Guillermo Villalobos lamentó que dos distracciones atrás significaran esos dos goles de Sporting y que a él en lo particular le quedara un doble sinsabor. El defensa rojinegro es muy liguista y en este partido marcó su primera anotación con el equipo de sus amores.

Ese tanto significó el descuento para Alajuelense y lo celebró besando el escudo, pero la derrota le amargó ese momento en el que vio como lo que tanto había soñado se había hecho realidad.

“Fue espontáneo, desde pequeño lo he soñado, no sabía ni cómo celebrar y no podía celebrar mucho porque teníamos que ir arriba. Me nació besar el escudo, porque estos son los colores que amo, que quiero”, relató Guillermo Villalobos.

Luego dijo que le ofrecía disculpas a la afición por esas horas ahí mojándose y tener que marcharse con la decepción de una derrota.

“Teníamos una oportunidad buena para agarrar el liderato, pero tampoco es el fin del mundo. Estamos vivos en los tres torneos que tenemos, estamos a un punto de Saprissa y ya estamos enfocados en el partido del domingo que es una semifinal y lo tenemos que afrontar con la máxima seriedad”, aseguró.

En su caso, él es uno de los jugadores llamados por Claudio Vivas a la Selección Sub-23 para los fogueos contra Colombia, pero confía en quienes quedan en la La Liga para afrontar esa semifinal del Torneo de Copa contra Guanacasteca.

“El mensaje de todo el grupo es seguir y creer. Yo creo que todo el grupo está fuerte y la derrota es una cosa del fútbol, se puede perder, se puede ganar y el grupo está fuerte. Estamos vivos en los tres torneos, no tenemos por qué hacer un problema, pero sí tenemos que poner más atención a estos detalles. No podemos dar ventajas, pero yo creo que con el trabajo vamos a ir mejorando”, finalizó Guillermo Villalobos.

