“La primera amarilla no era para mí, pero el árbitro dice que fui yo. ¿Qué puedo hacer para que vean el video, se den cuenta que no fui yo y me quiten la amarilla? Además, en la primera falta que hice en el segundo tiempo contra Pérez me sacó la otra amarilla y me fui, eso eran ganas de expulsarme. Claro, como uno llega y habla mal, sale perjudicado y le meten tres o cuatro partidos”, agregó.