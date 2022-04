Nada ni nadie hará cambiar de opinión a Bryan Ruiz sobre su retiro

Bryan Ruiz fue la gran figura del partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón y así se lo hace ver Alex López en ese gesto, luego de que el capitán marcó su segundo gol personal contra Pérez Zeledón. (JOHN DURAN)

El Estadio Alejandro Morera Soto tenía una vibra distinta que desde hacía tiempo no se le sentía, en una noche en la que Bryan Ruiz jugó 65 minutos y marcó dos goles clave para la victoria más reciente de Alajuelense, por 3 a 1 contra Pérez Zeledón.

Al finalizar el partido, Ruiz fue el futbolista rojinegro en acudir a la zona de entrevistas, mientras que en las gradas seguían los cánticos eufóricos, motivados por un equipo con alma, espíritu, garra y ambición que se reconcilió con su gente.

Mientras respondía las consultas, al capitán rojinegro unos aficionados le gritaban que se quedara por lo menos hasta el primer semestre de 2023. Otros no le ponían un plazo, pero se unían a la misma súplica: ‘¡Bryan, por favor no se retire!’.

¿Habrá una posibilidad de meditarlo? “No, no, no... Mi decisión ya está tomada”, contestó Bryan Ruiz en zona mixta.

El capitán no se da espacio ni siquiera para pensar en la posibilidad de que su carrera se vaya a tiempos extra. Y en la misma Liga lo saben, de ahí que cuando volvió, firmó hasta diciembre de 2022.

Ni siquiera se había puesto de nuevo la camisa rojinegra y él ya tenía muy claro el momento exacto para colocar el punto final a su carrera como futbolista profesional.

“Yo sé, se los agradezco y me han dicho, pero es una decisión ya tomada de mi parte. Es dura, porque le soy sincero, paso los entrenamientos y a veces es como que ya se me acabó, me quedan pocos meses y el tiempo pasa muy rápido, pero es parte del fútbol. Yo creo que la decisión ya está tomada y no va haber vuelta de hoja. Así que tengo que aprovechar estos meses que me quedan de la mejor manera posible”, aseguró.

Aunque solo los ríos no se devuelven, todo hace indicar que ese no será el caso de Bryan. Para él no es algo que dependa de si la Selección Nacional de Costa Rica clasifica al Mundial de Catar, ni el nivel que tenga. Ruiz está convencido en que no habrá vuelta de hoja.

“No, no... Ojalá terminar jugando un excelente Mundial, jugando todo lo que se pueda, siendo campeón, eso sería lo ideal. Y si se da de esa manera todo el mundo va a querer que uno siga y tal vez uno también, pero sería un sueño terminar así. Aunque sí les digo que ya se me hace difícil, pero es parte del fútbol”.

Entre quienes lo ven como ídolo de Alajuelense, no faltan aquellos que opinan que tendrán que hacerle hasta una estatua, ya sea en el Morera, o en el nuevo estadio, pero Bryan no se nubla con esos comentarios.

“Yo creo que muchas veces se dan comentarios del momento y yo se los agradezco, se sabe que el fútbol es así y hoy se hace un buen partido y todo el mundo está feliz y quieren que siga y en el próximo mes se hacen dos partidos malos y ya la gente lo quiere retirar a uno (ríe...), es parte del fútbol”.

Bryan Ruiz festeja junto a Freddy Góndola y Alexis Gamboa. (JOHN DURAN)

Su caso es muy particular. Para la gran mayoría de deportistas de alto rendimiento no es nada sencillo el saber retirarse a tiempo, siendo competitivos y rindiendo; pero con Ruiz lo que ocurre es que él definió desde hace tiempo hasta cuándo jugar y en realidad son los aficionados quienes parecen no estar listos para eso.

“Yo creo que ni hacerlo tan bien, o ni hacerlo menos bien va a hacer que cambie mi decisión en ese sentido. Solo espero terminar el año de la mejor manera posible, tanto en la Liga como en la Selección Nacional y cerrar una carrera que para mí ha sido de ensueño”, afirmó.

Restan tan solo ocho meses para que llegue ese fin. Aún no tiene totalmente claro lo que hará a partir de enero de 2023, pero desde algún tiempo se viene preparando para eso.

“De alguna manera seguiré ligado al fútbol en algo, pero sí, ya estaré también en algunas cosas fuera del fútbol. Como les digo, de alguna manera seguiré ligado al fútbol. Aún no tengo claro cómo, pero algo habrá seguramente”.

Además, en este momento su prioridad es el hoy. Se siente bien y cree que va por buen camino, no solo con esa zurda mágica, sino también con la cabeza, porque él sabe muy bien lo que es el poder de la mente.

“No es fácil estar peleando por un campo en la Selección, jugando un Mundial cerca de los 37 años y pensando que es el final de la carrera de uno. Yo intento dar mi mejor esfuerzo en la Liga. En la Selección siempre lo dije, si me necesita el profesor ahí voy a estar, sea para lo que sea que me necesite y así lo he hecho”, citó.

Y agregó: “Así hemos ayudado para estar a un partido de lograr esa clasificación, que va a estar duro, pero vamos a trabajar para estar en nivel y aportar para estar en un tercer Mundial consecutivo. Y ojalá poder cerrar mi carrera jugando un Mundial”.

Para Bryan Ruiz es un hecho: nada ni nadie lo hará cambiar de opinión sobre su retiro.

Fortaleza mental

El 10 manudo también realzó la importancia de la victoria de la Liga contra Pérez Zeledón, porque el fútbol es de momentos y de confianza. Y Alajuelense se reencontró, subiendo su nivel colectivo.

“Teníamos dos partidos de no poder sacar la victoria en nuestro campo y sabemos lo importante que es aprovechar la localía en un torneo, así que para nosotros después de dos victorias de visita era importante hacerlo bien en casa y sinceramente yo creo que veníamos jugando bien, pero los resultados no se nos estaban dando”.

Admite que es claro que los resultados son muy importantes, máxime en la etapa en la que está el torneo.

“Pese a que empezamos perdiendo, logramos hacer lo que veníamos practicando, darle vuelta al marcador y ganar de una manera contundente. Para nadie es un secreto que todavía seguimos trabajando en la parte mental del equipo, es una parte que seguimos trabajando fundamentalmente para que estemos fuertes en ese detalle, de que a veces se empieza perdiendo”.

Ruiz consideró que por ese motivo, el juego contra los generaleños sirvió para medir ese aspecto.

“Fue una prueba muy grande, ya que en partidos pasados contra Santos y contra Sporting FC empezamos perdiendo y el equipo no pudo sacar la victoria. Empezamos perdiendo, pero el equipo logra seguir haciendo lo mismo y en dos minutos le damos vuelta al marcador. Ahí entendemos que los partidos son de 90 minutos y que un gol no va a marcar la diferencia hasta el final”.

Que la Liga lo haya logrado lo alegra, porque cataloga que eso es fundamental para la parte mental del grupo y asegura que seguirán trabajando en eso. Ya desde diciembre pasado había dicho abiertamente que era algo que les urgía corregir.

