Más allá de que no disputarán la fecha 10, el próximo fin de semana ante Pérez Zedón, es la única jornada que se reprogramó en su calendario, por lo que no se acumularán los compromisos. La Unafut no dará inicio a la tercera vuelta del certamen hasta que se complete la segunda, lo que terminó por no afectar en demasía los compromisos de los erizos.