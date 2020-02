“Prefiero (a Pineda) jugando en otro lado, pero no tengo el sitio adecuado para mandarlo y además él se va casi todo el torneo a la Selección Olímpica. No creas que no lo he valorado, lo que pasa es que no he encontrado el sitio adecuado para que Adonis siga jugando. Sigo apostando por Adonis, pero se nos presentó la posibilidad de Leo Moreira”, explicó Lleida en Zona Técnica.