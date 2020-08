Ante esta imagen, Lleida señaló que: “lo que te puedo decir es que Andrés (Carevic) es nuestro entrenador y que vamos a ir a buscar ganar ante Herediano con él... Alexandre y yo somos gente de fútbol, y nos juntamos a hablar de fútbol como me junto con mucha gente que es referencia de este país porque soy una persona que no quiere dejar de aprender. No he necesitado esconderme porque que yo sepa para hablar de fútbol no es necesario hacerlo”.