“Sin duda trabajar en Nicaragua es una experiencia muy enriquecedora. Estoy contentísimo de aportar mi experiencia en Nicaragua. Nunca me imaginé ser parte de este proceso. Sinceramente cuando Henry me llamó y me propuso trabajar con él no lo pensé mucho, aunque es claro que tener lejos a mi esposa y mis hijos es un poco duro”, explicó Villegas, quien vive en Diriamba, a unas dos horas de Liberia.