Mundialista tico de Brasil 2014 es el fichaje ‘bomba’ de equipo de veteranos en Honduras

Uno de los héroes de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014 sajió de su “retiro” y volverá a calzarse los tacos para jugar como legionario en Honduras.

La noticia se volvió viral este miércoles en territorio hondureño, especialmente en San Pedro Sula, donde el defensor nacional Michael Umaña jugará tras ser “contratado” por Gabriel Flash Pinto, quien anteriormente se desempeñaba como locutor de radio y es el dueño del equipo.

Umaña, quien militó en Carmelita, Herediano, Cartaginés, Saprissa y Alajuelense, es recordado por anotar el último lanzamiento de penal contra Grecia, el cual le dio a Costa Rica su pase a los cuartos de final en la cita mundialista brasileña, donde se enfrentó a Países Bajos.

Con tales antecedentes, el zaguero nacional se integrará a la Liga de Veteranos de San Pedro Sula, donde jugará con el equipo Chupacabras, que en la pasada temporada contó con la participación del veterano mundialista hondureño Carlo Costly.

Michael Umaña tendrá como compañero al también hondureño Mario Berrios, multicampeón con Marathón, y se integra al torneo gracias a la amistad que tienen con el exportero de Marathón y Real España, Roberto Carlos López, quien reside en Estados Unidos.

Gabriel Flash Pinto, dueño y entrenador del Chupacabras, es un entusiasta del fútbol y se enorgullece de tener a un exmundialista tico en su equipo.

“La Liga de Veteranos en Honduras tiene unos 40 años de historia. Aquí pasaron jugadores como Jerry Palacios, Nahamán González y Milton Tyson Núñez cuando se retiraron. Incluso el profe Hernán Medford jugó con los veteranos del Real España. Para nosotros es un gran honor tener a Michael (Umaña) y sé que nos pueda ayudar mucho”, comentó Pinto vía telefónica.

Michael Umaña ya está inscrito con el Chupacabras

El dirigente explicó que el exportero Roberto Carlos López se hará cargo de los gastos de traslado de Umaña para que pueda viajar a San Pedro Sula a los partidos.

“La Liga de Veteranos de San Pedro Sula es muy competitiva. La intención es que Umaña nos acompañe en los partidos más importantes. Por supuesto, no podrá estar en todos, ya que son 23 compromisos, pero será un gran refuerzo para el Chupacabras porque también representamos a la región norte de nuestro país en el campeonato nacional de veteranos en Honduras”, añadió Pinto.

Según Flash Pinto, ya ha enviado la documentación necesaria a Umaña para inscribirlo en el campeonato y espera que pueda debutar en los próximos partidos, incluso desea que pueda jugar junto a López.

“El campeonato se lleva a cabo en el Rancho Taras, un complejo deportivo que cuenta con canchas de fútbol y recibe bastante público. Este miércoles perdimos 1-3 contra el Cosmos, por eso necesitamos reforzar nuestra zona defensiva para pelear por el campeonato”, confesó Pinto.

Gabriel 'Flash' Pinto es el presidente y entrenador del equipo Chupacabras, donde jugará Michael Umaña El equipo es el actual campeón de Copa. Cortesía

Para el dirigente, tener a un mundialista costarricense en su equipo es una gran motivación y jamás imaginó el revuelo que causaría en Honduras la presencia de Michael Umaña en el club que fundó hace 20 años.

“Desde que dimos la noticia el miércoles, me han llamado de muchos medios de comunicación. Fue la noticia bomba del torneo y hasta tendremos que hacer una conferencia de prensa para su presentación. Muchos jugadores me han llamado porque creen que estamos pagando mucho dinero, pero no es así. Michael viene por la amistad con Roberto Carlos (López) y no por dinero”, señaló Pinto entre risas.

El equipo Chupacabras viene de proclamarse subcampeón del Torneo de Apertura y además es el campeón del Torneo de Copa. En la actualidad se ubica en el puesto 14 del certamen, con dos partidos menos. Los 12 primeros avanzan a una liguilla y a disputar el título.