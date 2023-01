Mundialista de Costa Rica en Qatar dice tener cuatro ofertas de clubes de Europa

El Mundial de Qatar 2022 finalizó hace un mes y una semana, pero el nombre de Costa Rica sigue presente, al menos para uno de los seleccionados, quien busca la posibilidad de convertirse en legionario.

El futbolista de la Tricolor afirmó que posee cuatro opciones para jugar en Europa y junto a su familia analiza lo más conveniente.

“Llevamos todo con calma, pero las propuestas sí son concretas, hay varias, pero analizamos la mejor opción. Tengo ofertas de Rusia, Armenia, Lituania y Bélgica, tenía otras, pero no las recuerdo muy bien”, dijo Anthony Hernández, jugador de Puntarenas, quien sueña con dar el paso al extranjero.

Hernández agregó que para dejar el país valora más lo futbolístico sobre el aspecto económico y resaltó que se marcharía contratado, no a hacer pruebas.

“Para tomar la decisión pesa lo futbolístico, pero tampoco nos vamos a regalar al fútbol internacional. No es a prueba, no soy un joven que apenas inicia en Primera División. Si me marcho es porque tengo la oportunidad concreta, no voy a ir a probar”.

Luego del compromiso ante Saprissa, Anthony habló de sus posibilidades, consideró que este es el momento para iniciar una aventura en el exterior.

“Sí me veo saliendo, pero si no se da, término este semestre con Puntarenas de la mejor manera. No sé si me voy, eso lo define el cierre del mercado”.

De las cuatro posibilidades que según dijo posee sobre la mesa, Anthony destacó cuál prefiere y añadió que ya descartó una de ellas.

“La de Rusia ya la descarté por mi familia y por el conflicto político que se vive en ese país. La de Bélgica y la de Armenia son las que más me llaman la atención, son opciones en primera división”.

El volante porteño comentó no estar sorprendido con tanta oferta, pese a no jugar en ninguno de los tres partidos que disputó la Selección Nacional en el Mundial.

“No me sorprende, porque hice un torneo de Apertura muy bueno y si uno trabaja con humildad las ofertas llegan. No tuve participación en el Mundial, pero tuve presencia ante Corea del Sur y Uzbekistán, incluso anoté. Además en el partido de despedida jugué contra Nigeria y todo eso suma”.

El futbolista mencionó que todo lo analiza con su familia y su representante y algo que han conversado es salir, pero al menos con dos o tres años de contrato.

“Necesito estar estable con mi familia y conmigo mismo, busco un contrato de unos dos o tres años”.

Las opciones están, afirmó Anthony Hernández, quien sueña con llegar al Viejo Continente y crecer como futbolista.