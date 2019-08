“En las sesiones todos tenemos derecho a opinar de lo que creamos y el presidente me tiene mucha confianza. La mujer ve las cosas desde otra perspectiva y el aporte que uno da lo valoran. Nunca me he sentido desplazada o he considerado que mi voto no cuente. Creo que la misma mujer no se abierto la oportunidad o no le interesa tanto y por ende no es tomada en cuenta”, puntualizó la santista de 39 años y quien acumula cuatro periodos como dirigente en distintos momentos.