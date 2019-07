Como se sabe, Jimmy, de un origen muy humilde, abandonó la Selección Nacional días antes de la Copa Oro, toda vez que la oportunidad profesional y económica en Israel era única y no podía dejarla escapar. A raíz de su intempestivo viaje al exterior, el técnico Gustavo Matosas decidió “golpear la mesa” y está pendiente una fuerte sanción de la Fedefútbol contra el nuevo legionario, eventual castigo que, según entiendo, continúa en estudio. No voy a entrar entonces en esas consideraciones disciplinarias, propias del rigor que, según parece, impera en el Proyecto Gol, donde no hacen excepciones. Ahí, por lo visto, no se admite que quienes sean llamados a defender a la Tricolor, declinen semejante “obligación patriótica”.