Desde la óptica de los lectores, las columnas más leídas y discutidas son -por muchísimo- aquellas en que me peleo con alguien. ¿Qué les dice eso a ustedes, lectores, fútbol consumptors, atizadores a su manera de los pequeños fuegos que he encendido aquí o allá? También les he dado el gusto de que me insulten, aun cuando lo hagan cometiendo cinco faltas de ortografía en palabras de cuatro letras. Admítanlo: en esto todos nos hemos divertido lanzando nuestros inocuos o devastadores proyectiles verbales. De nuevo: hemos de comprender que este deporte, en nuestro país, vive de querellas, disonancias, rivalidades que la prensa misma encanfina.