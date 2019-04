"Agradezco a Dios porque sin Dios no somos nada. Quiero agradecer a don Olman Vega, a don Jorge Bermúdez y Fernando Ocampo (socios del club), que me abrieron las puertas de este proyecto y confiaron en mi capacidad pese a no tener una experiencia amplia. Agradecer profundamente a mis jugadores, que fueron muy valientes, nos llamaron locos cuando arrancamos este proyecto, nos dijeron que estábamos completamente descendidos, creímos mucho en el trabajo y en la honestidad de mis jugadores".