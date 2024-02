Minor Díaz levanta la voz en mensaje para la afición rival

El técnico del Municipal Liberia, Minor Díaz, confesó haber experimentado la misma situación que actualmente enfrenta Mario García, entrenador del Cartaginés, cuando le elogiaban el buen desempeño del equipo a pesar de los resultados desfavorables.

Los liberianos lograron una importante victoria de 0-1 en el estadio Fello Meza de Cartago, mostrando un bloque defensivo sólido y aprovechando veloces contragolpes que culminaron en el gol de Diego Madrigal en la segunda mitad.

“A menudo nos dicen que el equipo juega bien, pero detrás de eso hay mucho trabajo. A veces los resultados no nos acompañan. Pero esta vez, ante Cartaginés, fuimos muy tácticos para enfrentar a un equipo que sabe a lo que juega y donde la idea del entrenador es muy buena, porque intentan jugar desde atrás y tienen muchas variantes”, comentó Díaz.

El estratega pampero destacó el mérito de derrotar a un equipo como el Cartaginés en su propio estadio, enviando un mensaje claro sobre su aspiración de clasificar a las semifinales.

“Sabíamos que era un partido muy difícil, contra un gran rival. Felicito al técnico del Cartaginés por su enfoque diferente. Es un equipo que juega bien con movimientos establecidos. Solo hay que tener paciencia”, manifestó Díaz.

Además, Minor hizo un llamado a la afición brumosa ante los malos resultados del equipo dirigido por García.

“A la afición del Cartaginés les digo que dejen que el técnico (Mario García) trabaje. Dejen que desarrolle su idea de trabajo, porque no es fácil. Ojalá uno como entrenador pudiera tomar al equipo y que jugara bien, pero no es así. Uno no tiene una varita mágica. A mí me ha llevado tres años y aún me falta mucho. Me tocó jugar bien y no ganar; por eso les digo a los aficionados del Cartaginés que tengan paciencia”, expresó Díaz.

El estratega liberiano aseguró que a veces la dirigencia y los aficionados desean resultados rápidos, cuanto antes, pero es necesario tener paciencia y no adoptar una mentalidad a corto plazo, ya que el éxito requiere trabajo y constancia en la idea que se transmite a los jugadores.