“No ha sido fácil. Estoy muy orgulloso de haber tomado este reto. A mí me llegaron muchas ofertas para irme a otros clubes de la Primera División, sin embargo es un proyecto que yo anhelaba, son 17 años de no estar en la Primera División. Vamos a luchar por el campeonato y le agradezco a Dios no haber tomado la decisión de irme. Es un orgullo dirigir a la ADG”, agregó Díaz.