“Gracias a Dios pudimos sacar un punto de acá, que al final no sabe como una victoria, pero si es algo positivo, pues puntuamos de visita. No tenemos que ponerle excusas a la lluvia por el desarrollo del partido. Dos puntos de ventaja ante Saprissa no son nada.Tenemos que seguir haciendo las cosas bien, Limón ha mostrado una cara muy buena este torneo y no podemos bajar los brazos. Siempre hay que mantener un pensamiento positivos”, aseguró Wright.