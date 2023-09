Mikaela Haase, psicóloga deportiva: ‘Hay afectación a nivel mental con tanta competencia’

Equipos como Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés viven un semestre atípico en el fútbol tico: tres competencias al mismo tiempo, partidos cada tres o cuatro días, viajes desgastantes y sus futbolistas también son llamados a la Selección.

No se puede negar que hay una saturación y una serie de inconvenientes físicos, pero poco se habla de la parte mental. El factor sicológico es uno de los temas que más pueden afectar a los atletas; así lo hizo ver la doctora Mikaela Haase, psicóloga deportiva.

La doctora Mikaela Haase, psicóloga deportiva, forma parte de Vivit Salud, centro médico especializado en atención cardiopulmonar y deporte. (Vivit Salud)

Haase forma parte de Vivit Salud, un centro médico especializado en atención cardiopulmonar y deporte. Con la ayuda de esta especialista ahondamos en lo que ella misma define como un tema tabú, aún.

-A nivel mental, ¿le afecta al deportista la saturación de partidos?

- Son atletas de alto rendimiento y todas las cargas que viven con los partidos a nivel local e internacional, pueden generar una gran afectación en lo mental. Así como hay una recuperación a nivel físico, también se necesita de una a nivel mental. Cuando no se da este proceso mental, se pueden generar cargas emocionales. Hay afectación a nivel mental con tanta competencia.

-¿Con tanta competencia, el deportista está más expuesto a explotar?

-Sí. Cada atleta quiere rendir y hay mucha presión, porque se sabe que las miradas están sobre ellos y también juega ese factor de que si no se rinde, pueden perder su trabajo. Hay que trabajar todas estas partes y no normalizar, porque no todo es motivación.

-¿Cómo se vive esta saturación a nivel familiar y cómo manejar el poco tiempo que tienen los deportistas con sus seres queridos?

-Es complicado. Los futbolistas y los entrenadores pasan más tiempo en prácticas, en concentraciones y en partidos, que con sus familias. Ahí es donde ellos tienen que buscar el equilibrio y contar con el apoyo de sus seres queridos. Además, aprovechar cada momento con sus familiares, pero así es el alto rendimiento, los espacios se reducen.

”No se puede ignorar a la familia, sino que los clubes también deben intentar incluirlas y hacer actividades para motivarlos. Este es un factor muy importante para ellos”.

-¿De qué forma se detecta este embotamiento o estrés mental en el jugador?

-El entrenador conoce mucho la personalidad y puede notar una serie de comportamientos, ya que convive mucho tiempo con los atletas. Se puede dar el mal humor o si es una persona extrovertida y de la nada se separa y anda más silencioso, ahí hay una alerta.

-Los jugadores suelen decir que en realidad les gusta tener tantos partidos. ¿Puede darse que ignoran lo que les pasa a nivel mental?

-Sí. El tema psicológico y lo mental sigue siendo un tabú en los atletas. Se pudo ver con Álvaro Zamora, quien hace poco dijo que había buscado ayuda de un psicólogo y la misma afición decía que estaba mal, que debía ser fuerte. Esto se normaliza, se piensa que deben ser fuertes, pero a lo interno hay muchas inseguridades y emociones con las que lidian.

-¿Es suficiente con que los entrenadores hagan actividades recreativas o se necesita de un profesional en sicología que ayude?

-Sí ayuda tener espacios más recreativos y diversificar en los entrenamientos, para que el jugador desconecte la mente. Sin embargo, el sicólogo es sumamente importante, pesa mucho que el profesional esté observando, que esté en el campo y vea directamente todo lo que pasa.

-¿Le ha tocado trabajar con deportivas que sufren depresión?

Depresión no, pero sí cansancio emocional y pérdida de identidad. Esto también puede llegar a una depresión si no se previene. Sí hay casos, pero también pasa que no lo reconocen. Todo hay que empezarlo a trabajar desde las ligas menores, porque sino después cómo van a hacer para gestionar sus emociones.