Miguel Andrés Ajú tuvo el regreso que quería en el arco de Alajuelense

Miguel Andrés Ajú tuvo poco trabajo el sábado pasado contra Guadalupe, pero en las dos ocasiones en las que fue exigido, respondió. (Alonso Tenorio)

Como mentor y formador de Miguel Andrés Ajú, Román González decía en una entrevista con La Nación que estaba convencido de que el joven de 22 años nació para jugar en Alajuelense.

“Él está en un equipo exige, hay porteros de equipos grandes, hay porteros de Selección y hay porteros de equipos pequeños. Yo creo que él nació para jugar ahí, él tiene todo para jugar ahí. Por las condiciones a mí no me da ningún temor, en la parte mental tiene que ser muy fuerte. Hay que estar encima de él”, afirmó Román González en ese análisis.

Y llegó el día de la verdad. Si bien es cierto, Miguel Andrés Ajú ya había jugado en dos partidos con Alajuelense en la Primera División, las condiciones de aquel momento a las actuales eran muy distintas, al punto de que los manudos lo acaban de ‘amarrar’ por más tiempo.

Su estreno en el arco rojinegro se adelantó. Adonis Pineda salió lesionado en el minuto 57 en un partido contra Herediano, el 14 de enero de 2018 y quien estaba en el banquillo era Ajú.

El arquero que para entonces tenía 18 años debutó y dejó el marco en cero. Cinco días después, Nicolás dos Santos decidió rotar por completo al equipo y con una Liga llena de jóvenes, Ajú fue titular por primera vez, pero la experiencia fue muy dura para él. Hizo lo que pudo, pero Alajuelense cayó por 4 a 1 en San Isidro de El General.

Volvió a jugar en la máxima categoría en el torneo pasado, cuando actuó a préstamo con Jicaral. En doce partidos sumó 1.020 minutos y el sábado fue su nuevo comienzo con Alajuelense.

Miguel Andrés Ajú vivió una noche mágica. Atajó y sacó una nota alta en un partido que si bien es cierto no recibió tanta metralla, respondió con aplomo ante las únicas dos ocasiones claras generadas por Guadalupe.

Primero se vio muy seguro ante un disparo de lejos del pícaro Royner Rojas y en el epílogo, en el minuto 89 protagonizó una tremenda atajada ante un disparo de Josimar Pemberton.

Ambas acciones demostraron que Ajú estaba bien ubicado, concentrado y que su reacción fue la correcta en los dos intentos del equipo de Wálter Centeno, que intentó sorprender a la Liga con contragolpes rápidos.

Y que de cierta manera pusieron a sufrir a los rojinegros, como consecuencia de no encontrar la forma de marcar otro gol que les diera un poco más de tranquilidad, en un partido en el que de 21 ocasiones, la Liga solo concretó una.

“Estoy muy contento por la oportunidad que me da Dios de volver a jugar, de poder representar lo que es mi casa. La Liga me ha visto crecer, me ha visto nacer y lo que puedo hacer yo es cumplirles dentro de la cancha, en cada entrenamiento, fuera de la cancha y la verdad estoy muy contento, muy ilusionado y que pase lo que tenga que pasar”, expresó Miguel Andrés Ajú en Radio Columbia.

LEA: Hijos de exjugador de Alajuelense se conocieron en el fútbol y hoy son compañeros

Sabía que había hecho un buen partido y que empezó con el pie derecho esta oportunidad que se le abrió de par en par en el Clausura 2022 para mostrar sus condiciones. Leonel Moreira arrastra una sanción de cuatro partidos, de los cuales, ya purgó el primero.

“Es trabajo, es perseverancia, es paciencia, tengo un gran respaldo como lo es Wardy Alfaro, para mí es uno de los mejores entrenadores de Costa Rica de porteros, es muy profesional y siempre está hablando conmigo”, afirmó Ajú.

Y agregó: “Al igual las personas que siempre me han apoyado, Román González, Roy Palma, Óscar Mora. Las personas que estuvieron en Jicaral en su momento, Cristian Oviedo, todas esas personas que han pasado, que han sido mis entrenadores siempre me han apoyado, siempre me han hablado bien al oído y tengo que agradecerles todo a ellos”.

DE INTERÉS: Mentor de Miguel Andrés Ajú afirma que el joven portero nació para jugar en Alajuelense

Pero entre los agradecimientos, no podía dejar de mencionar a doña Ana Ajú, esa mujer siempre ha estado ahí para él y que fue la que corrió a comprarle los guantes y el uniforme cuando él llegó a decirle que quería ser portero.

“Saber que mi mamá siempre ha estado ahí y me ha dicho: ‘Hijo, no bajés las manos’. Inclusive hoy tengo a mi hermano Yael (López) cerca, que igual ha estado cerca y estoy muy contento por él, sabiendo de que es una gran oportunidad y tengo que aprovecharla”.

La noche fue tan especial para Miguel Andrés Ajú que en el mismo partido en el que él regresó al arco de la Liga, se produjo el estreno del lateral derecho Yael López con Alajuelense.

“Es un sueño hecho realidad, estoy muy contento más que todo por él, porque lo veníamos hablando hace muchos años que quería jugar con él, la verdad Yael es un ejemplo para mí. Ha estado en clubes muy importantes, después de su representación en Carmelita cuando comenzó y lo tengo cerca, tengo un apoyo de familia adentro del camerino”, señaló Ajú.

Además, dijo sentirse muy respaldado por los capitanes que están en el vestuario liguista.

“Saber que estoy con Leo, un gran portero, una gran experiencia sabiendo que siempre me va a corregir, que siempre me va dar lo mejor para mí, ha sido una competencia sana y saber que estoy con mi hermano me llena de una gran ilusión, no tengo palabras la verdad para describir lo que sentí dentro del campo”, recalcó.

De no ocurrir ninguna eventualidad, Ajú es el llamado a atajar en los próximos tres partidos de Alajuelense por la sanción de Moreira, a no ser que la Liga también quiera darle la oportunidad en un encuentro al juvenil Bayron Mora.

¿Qué pasará con Ajú cuando Moreira esté habilitado de nuevo? El técnico Albert Rudé ya dio la primera respuesta para despejar esa incógnita.

“El caso de Ajú es igual que el de todos sus compañeros. Nosotros tenemos ciertos jugadores por posición, llámese portero, central, contención, punta o extremo y esos compañeros del mismo rol y función compiten por posición y compiten al 100%, no hay preferencias. Quien esté mejor y nos dé lo que necesitamos para el próximo partido es el que va a jugar y el caso de Ajú es exactamente el mismo”, aseguró Albert Rudé.

Después de sumar sus primeros tres puntos en el Clausura 2022, Alajuelense recibirá el sábado a Guanacasteca, a las 5 p. m., en el Estadio Nacional.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.