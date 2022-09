Miguel Ajú: ‘Tengo derecho a decir lo que pienso’

Miguel Andrés Ajú tuvo intervenciones certeras en el partido entre Puntarenas FC y Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Uno de los grandes responsables para que Puntarenas FC no anotara en el Lito Pérez y para que Alajuelense puntuara en esa visita complicada tiene nombre y apellido: Miguel Ajú.

Lo que sucede en el arco de la Liga es muy mediático. Es un tema recurrente entre aficionados y en medios de comunicación, porque aunque en el club lo niegan, perdura la idea de que existe ese empuje para que Leonel Moreira vaya al Mundial de Qatar.

“Mi día a día es mejorar, crecer, porque a pesar de mi edad, que no hay que olvidar, tengo muchas cosas que aprender. Tengo un excelente compañero como lo es Leo, igual que Bayron Mora. Tengo a un excelente entrenador de porteros como lo es Wardy Alfaro y yo me enfoco en mí, en trabajar y crecer”, expresó Miguel Ajún en el ‘Lito’ Pérez.

Dijo que está contento con la oportunidad de jugar y con el trabajo que efectuó en el partido contra Puntarenas FC, que terminó 0 a 0.

“Sabiendo con humildad que tengo un compañero de gran experiencia como Leo y no me enfoco en eso, no me enfoco en redes sociales, ni en comentarios, en absolutamente nada. Solo en mí y en mi familia, pero lo que me toca es aprovechar cada oportunidad”, indicó Ajú.

Hace algunas semanas, él puso en duda que en futuro cercano esté en la Liga, porque quiere jugar y dijo que no hace falta que nadie del club le mencione nada sobre eso.

“Ellos saben que siempre hablé con respeto, de que yo no le dije nada a nadie. Solo dije que respetaba la decisión del cuerpo técnico. No estoy compitiendo con una persona de mi edad, sino que es alguien de mucha experiencia. Tengo derecho a decir lo que pienso y expresarme”, citó.

Recalcó que está contento porque considera que hizo un gran partido en el Puerto y que es una recompensa por el trabajo que hace.

“Sé que vendrán muchas cosas mejores para todo el equipo en general”, destacó Ajú, quien no jugaba en la ‘Olla Mágica’ desde que estaba en la Liga de Ascenso con Santa Ana.

“Me dedico a trabajar, a ser paciente, a ser perseverante y a la vez determinante, cuando me toque la oportunidad. Le agradezco a Dios, a mi familia, a mi mamá, a mi novia, a las personas que me apoyan y creen en mí. Igual que al cuerpo técnico por darme la confianza y al equipo, estoy orgulloso por el empate y por volver a jugar”, mencionó Ajú en Tigo Sports.

Dijo que fue desde el jueves cuando supo que en este partido contra Puntarenas sería el arquero estelar y que la noticia la tomó con alegría, “porque al que sabe esperar le llega la oportunidad”.

“Me preparé mentalmente como siempre, que es lo más importante y en lo físico sabía que el trabajo me respaldaba y tengo grandes compañeros que me apoyan y me acuerpan y sé que el cuerpo técnico también lo hace”.

Dijo que él quería dejar algo claro y es que siempre ha sido profesional, paciente, sin faltarle el respeto a nadie.

“Siempre fui tajante con mis palabras, en el sentido de decir lo que sentía y el cuerpo técnico me acuerpa conforme yo vaya entrenando, conforme vaya teniendo el trabajo, el profesionalismo, la comunicación siempre con mis compañeros. Esta es una institución que a la hora de jugar hay que hacerlo de la mejor manera”, finalizó Miguel Ajú.