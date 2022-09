Miguel Ajú quiere jugar: ‘No voy a mentirme a mí mismo y ser hipócrita’

Tener ritmo de competencia es uno de los objetivos de Miguel Andrés Ajú, pero es algo que no está logrando en Alajuelense. (Albert Marín)

Miguel Andrés Ajú respeta y admira a Leonel Moreira; también se alegra de que él muestre claros signos de mejoría bajo los tres palos de Alajuelense y en varias ocasiones se le ha visto aplaudiéndole desde la banca cuando tiene una buena intervención.

Pero estar relegado a la suplencia es algo que hoy por hoy no tiene para nada cómodo al guardameta de 22 años y que lo pone a pensar en lo que pasará en un futuro cercano.

“Es difícil, no voy a mentirme a mí mismo y ser hipócrita de decir que estoy feliz así, porque no lo estoy, soy una persona ambiciosa, que quiere cumplir sus metas y objetivos”, expresó Miguel Ajú en FUTV, en la previa del partido en el que Alajuelense derrotó 2 a 1 a Sporting FC.

Ajú fue el portero que jugó los partidos de la gran final contra Cartaginés. Fue además quien inició este torneo, pero una vez que Fabián Coito decidió darle oportunidad a Leonel Moreira, el experimentado arquero siguió jugando y es quien goza de la titularidad.

Desde las gradas, la afición muestra sentimientos encontrados con respecto a quién debería ser el guardián de su arco. Porque en un principio se sentía un respaldo abrumador hacia Miguel Ajú, por sus condiciones y por los reiterados fallos de Moreira.

Pero también es cierto que desde hace varios partidos se ve un Leonel más seguro, protagonizando tapadas salvadoras y que ha incidido en los últimos resultados.

El sábado contra Sporting, prácticamente ya nadie se metió con él y más bien lo estuvieron apoyando por sus intervenciones.

“Agradezco a quienes puedan gritar mi nombre, pero recalco que esto es un equipo, somos una institución que vela por competir y el que juegue tiene que hacerlo de la mejor manera en beneficio del club; eso es lo más importante”, afirmó Miguel Ajú.

Él tiene todo el panorama muy claro, pero su espíritu competitivo lo hace sentir que él también ha hecho méritos para jugar, encadenar minutos y ser regular, así como lo fue cuando estuvo a préstamo tiempo atrás con Jicaral.

Aunque Ajú tiene contrato con Alajuelense hasta 2025, buscar otro préstamo podría ser una solución. Claro está, eso no ocurrirá de inmediato, en este torneo, a pesar de que aún está abierto el periodo de movimientos.

“Yo buscaré la opción de poder jugar, no por tener paciencia significa que vaya a bajar los brazos o conformarme con no jugar, no soy un conformista y si no, buscaré opciones. Hablaré con mi representante para ver qué pasa en el próximo torneo, por el momento estoy enfocado en el equipo”, afirmó el joven portero.

La paciencia siempre ha sido una de sus cualidades, al igual que el espíritu competitivo y las intensas ganas de querer jugar. En el momento en el que todo eso se le mezcla, es cuando no se siente nada cómodo de ver todos los partidos desde el banquillo.

“No se me va a agotar la paciencia porque siempre la he tenido. Mis mayores logros en educación y a nivel deportivo los he tenido con paciencia, pero no por tenerla voy a optar por no querer jugar. Yo quiero jugar, quiero mostrarme, ser ambicioso”, afirmó.

Y agregó: “Ya he demostrado a la institución que puedo llegar a ser el portero de la Liga, no se da por diferentes circunstancias, respeto las decisiones del club y el staff técnico porque esto es una competencia. En algún momento buscaré opciones”.

Después de que Miguel Andrés Ajú puso en duda su continuidad en Alajuelense y luego de la victoria rojinegra contra Sporting FC, el técnico manudo Fabián Coito se refirió a esta situación.

“Miguel es un futbolista importante para nosotros, para el equipo, juega en una posición que no es fácil jugar porque no hay posibilidad de acomodar, ni buscar otra posición, pero es parte de lo que los futbolistas piensan. Él sabe que es muy importante para nosotros”, apuntó Fabián Coito.

En lo que va del Apertura 2022, Miguel Ajú jugó tres partidos; mientras que Leonel Moreira suma siete apariciones consecutivas.

Alajuelense viajará este lunes a El Salvador para enfrentarse a Alianza el miércoles, a las 8 p. m., en el Estadio Cuscatlán. Es un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga Concacaf.

Existe la posibilidad de que Miguel Ajú actúe en este duelo, tal y como lo hizo días atrás contra Alianza de Panamá en suelo canalero, donde fue declarado el mejor futbolista de ese partido internacional.