Miguel Ajú: ‘No tengo que demostrarle nada a nadie’

Miguel Andrés Ajú es el primero en aplaudir cada intervención salvadora de Leonel Moreira en los partidos de Alajuelense.

Aunque la rotación persiste y en el equipo absolutamente nadie lo dice de manera abierta, es claro que Moreira es el guardameta estelar de los rojinegros.

Es él quien ha atajado en los partidos clase A de la Liga; inclusive, defendió el arco de los manudos en los dos juegos contra Los Ángeles FC en la Liga de Campeones de Concacaf.

La rotación criticada por muchos le ha permitido a Andrés Carevic que haya más competencia en el marco, porque Ajú también ha tenido su oportunidad.

“Me siento muy bien porque estoy compitiendo, porque sé en la institución que estoy. Si bien no se me han dado los resultados en el momento en el que juego, me siento bien a pesar de eso, porque estoy consciente de que hay competencia”, expresó Miguel Ajú.

Hoy piensa que debe estar listo siempre, que debe crecer y aprender a convivir con una competencia, siempre respetando las decisiones del entrenador, así como el trabajo de sus colegas bajo los tres palos.

“Tengo la humildad de aceptar que partido a partido, entrenamiento por entrenamiento es donde tengo que crecer. Me pone contento lo de Leo, claro, un montón. ¿Por qué? Porque convivo con él, sé el buen ser humano y compañero que es, el buen deportista y buen profesional que es, así que aquí lo importante es el beneficio de la Liga y el que juegue es en beneficio de todos”, opinó sobre el momento de Moreira.

Eso a la vez es más presión para él, pero Ajú lo ve como algo normal del día a día en la Liga. Su criterio es que quien no sepa lidiar con la presión, no puede dedicarse al fútbol.

“Tengo que ser honesto conmigo, no tengo que demostrarle nada a nadie porque yo sé bien lo que puedo dar. Si estoy en la Liga es por algo, es porque me lo he ganado, porque lo he demostrado, no solamente en el campo de juego, sino en cada entrenamiento, con mi disciplina, con mi profesionalismo”.

Expresó que Moreira tiene mucha experiencia y que él va en crecimiento y que a pesar de su juventud, ya sabe lo que es jugar un clásico, sus primeras dos finales y tuvo partidos de Concacaf.

Sin embargo, partidos cinco estrellas o triple A, aún no le tocan en lo que va del año. Ante eso, insiste en que no tiene que demostrarle nada a nadie.

“Lo que yo siento es que tengo que seguir practicando y demostrándome a mí mismo que puedo con esto, que puedo estar en la Liga, que puedo seguir mejorando.

”Leo es un profesional con mucha experiencia y me gana en muchos aspectos. Soy humilde en aceptar que los resultados no me han acompañado cuando juego, pero en rendimiento he crecido, siento que voy a más”, apuntó.

Ajú aseguró que a pesar de que hace algunos meses quería salir a préstamo para jugar, se quedó en Alajuelense por un tema de competir y quería hacerlo en un equipo grande.

“La Liga es la Liga, Saprissa es Saprissa, Heredia y Heredia y Cartago es Cartago. Son equipos tradicionales, en los cuales hay más críticas, somos más vistos y es más la exigencia, en la cual la Liga siempre tiene mucha presión”.

Viéndolo así, cayó en cuenta que debía quedarse en Alajuelense, porque si quería crecer tenía que ser con la exigencia.

“En decir todos los días que juego no me puedo equivocar, o el fallo tiene que ser mínimo porque habrá crítica y cómo lo manejo”.

En lo que va de este torneo, Miguel Ajú ha jugado seis partidos con Andrés Carevic.