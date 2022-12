Miguel Ajú da su versión sobre su situación en Alajuelense, cómo se siente y lo que quiere

Miguel Andrés Ajú ya lo había dicho antes y lo reitera en este momento: quiere salir a préstamo. El guardameta de Liga Deportiva Alajuelense asegura que esa es la mejor manera de crecer.

Antes de reunirse con sus compañeros para salir rumbo al Colleya Fonseca para el partido de ida de las semifinales del Torneo de Copa contra Herediano, el portero de 23 años conversó con La Nación.

“Es la única y última entrevista que voy a dar con respecto al tema. En el torneo pasado pedí la solicitud de que me dieran la oportunidad para poder salir, fue escuchada y se manejaron dos opciones después de eso, Guanacasteca y San Carlos”, relató Miguel Andrés Ajú.

Aseguró que de esas dos opciones, no se llegó a ningún acuerdo por diferentes circunstancias.

“Actualmente yo estoy en la Liga, jugando el Torneo de Copa. La Liga sabe mi deseo de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir consolidándome en Primera, ya sea en la Liga y si fuera el caso de que no tengo regularidad aquí en la Liga, quiero salir a préstamo”, insistió.

Y agregó: “Que Miguel quiera salir a préstamo no es por rebeldía, no es porque no se le da oportunidad, porque oportunidades he tenido y yo siento que las he aprovechado de la mejor manera, ya sea en cada entrenamiento, amistoso o partido”.

Ajú asegura que es el primero en admitir que tiene cosas por mejorar y cosas crecer, porque está muy joven. Su pensamiento es que tiene toda una vida por delante y quiere contar con regularidad.

Sueña con vivir esa experiencia de tener 22 partidos seguidos en Primera División.

“Y volver más fuerte, o bien, buscar una opción afuera. Actualmente sigo en la Liga, me quedo en la Liga porque todavía no ha comenzado el próximo torneo y estamos con este Torneo de Copa. No se puede decir que es que no me han querido dejar salir. Es que simplemente no se ha llegado a ningún acuerdo”, aseguró Miguel Ajú.

¿Está tranquilo? ¿Cómo se siente?

Sí, yo estoy sumamente tranquilo, porque estoy enfocado en lo mío, que es entrenar, jugar, ser profesional, ser disciplinado, respetar a la institución, respetarme a mí mismo, respetar a mis compañeros, porque un ambiente de esos no es sano para un camerino, para mi persona y para mi familia en especial. Yo estoy sumamente tranquilo por lo que pueda pasar.

Falta todo este diciembre y unos poquitos días de enero para ver qué pasa, pero de momento estoy en la Liga.

Lo que yo quiero es salir a jugar, no se ha podido por diferentes circunstancias, pero se está manejando eso.La dirigencia sabe mi deseo de salir a jugar

Cuando usted comunica ese deseo de salir a préstamo, ¿qué le contestaron en la Liga?

El apoyo de que Miguel tiene el deseo de querer salir, de que quiere seguir creciendo. Sé que soy muy insistente y muy persistente en el tema de crecer, pero es la única forma de poder conseguir lo que yo quiero.

De conseguir mis más grandes anhelos. Son respetuosos en el tema del deseo, pero yo también soy respetuoso y sumamente profesional a la hora de que ellos me dicen que no se ha podido llegar a un acuerdo con los equipos que estamos conversando por diferentes circunstancias.

Yo nunca he sido maleducado, nunca he sido malcriado, nunca he sido agrandado, nunca he sido prepotente, como se dice. Siempre le he dado valor a la institución y al trabajo que hace mi representante.

Aquí lo que importa es cómo me sienta yo, porque al fin de cuentas yo soy el que juego, el que tiene que ser responsable a la hora de salir a la cancha con la Liga, ya sea aquí, o en otro club.

Cuando estuve en Jicaral y jugué, la Liga me expresó su deseo de que yo volviera y yo volví porque es la institución a la cual le debo mucho y ellos sabían mi deseo de quedarme, mi deseo de jugar. Al fin de cuentas volví porque siempre les he dado el respeto a ellos.

Ellos han tenido una línea muy profesional a la hora de conseguirme equipo, igual mi representante que siempre ha estado pendiente de eso. Lo que quiero dejar claro es que mis cosas en temas contractuales, préstamos y todo eso es mi representante el que maneja todo eso, que en este caso es Kurt Morsink.

El que juega y el que da su deseo de jugar en prensa y donde sea soy yo. Yo lo que dije hace unas semanas fue que evaluaré para el próximo torneo salir a préstamo porque quiero jugar más y eso es lo único.

Andrés Carevic dijo que habló con la mayoría de jugadores, incluido usted. ¿Qué conversaron?

Él llegó, aparte de porque ya lo conozco y porque ya lo tuve como entrenador y él me tuvo como jugador. Habló conmigo y yo le di mi sentir y la respuesta de él fue claro, que le gustaba que tuviera hambre de jugar, que tuviera hambre de crecer, de seguir mejorando, que me conoce desde más pequeño y que para él todos eran por igual y que la idea era que jugara el que estuviera mejor.

Yo le di mi pensamiento, mis comentarios de querer competir, de que mis deseos son los mismos, están intactos y la oportunidad que siempre he agarrado en la Liga, cada vez que me ponen a competir, ya sea en Concacaf o acá en pocos partidos, eso es lo que le dije y me respondió que excelente, que la idea de él es que jugara el que estuviera mejor.

Siempre se lo he respetado a todos, a Albert Rudé, a Fabián Coito y ahora a él.

Todos sabían mi intención de querer salir, la dirigencia sabe que quiero poder crecer, el deseo de querer salir y ellos saben que yo estoy tranquilo, que defiendo a la institución que me ha visto crecer y que me ha dado todo prácticamente a mis 23 años.

Nunca le he faltado el respeto a nadie, siempre he hablado con claridad, siempre he dicho la verdad. Siempre he sido leal a todos los que me han preguntado en confianza. Lo único es querer salir y de momento no se ha podido por diferentes circunstancias.

Es una pregunta incómoda y a los dos de cierta manera a mí me parece que no les gusta recibirla, pero que es muy común. ¿Cómo es su relación con Leonel Moreira?

Leo es un excelente, es una excelente persona, es un excelente padre de familia y lo que yo más he recalcado es que es un ejemplo para uno, porque a pesar de todo los comentarios, no les hacemos caso.

Nos apoyamos, él me ayuda a crecer un montón, me corrige, vacilamos. Tenemos varios apodos entre nosotros o entre el departamento de porteros. Nos llevamos muy bien, me ayuda a crecer y él sabe que mi deseo es jugar.

Competimos para el mismo beneficio que tenemos los dos, que es que la Liga sea campeón, que luchemos por algo objetivamente. Los dos sabemos que si los dos andamos bien, lo que beneficia es que el equipo andará bien, que la institución estará tranquila en esa parte.

Ahora, la gente la que crea ese ambiente de que estamos mal, porque no es la primera vez que me lo preguntan. Esa pregunta me la hacen a mí y a él también y nosotros nos reímos y nos contamos anécdotas de lo que nos ha pasado, pero es una competencia sana, es una competencia leal.

Es una competencia de que si Ajú falla, él me corrige y me dice: ‘Mirá, tenés que hacer esto’ y yo lo mismo le digo a él. A pesar de su experiencia, él tiene la humildad para aceptar y decir mirá es cierto, me equivoqué y Ajú me está ayudando y haré eso.

Quedan algunas semanas. ¿Qué pasará si al final no se concreta ese préstamo que usted quiere y queda en la Liga siempre?

Si no se concreta nada, ya sea en Guanacasteca o en San Carlos, porque esas opciones sí han existido, será quedarme, seguir compitiendo, seguir creciendo de la manera en la que he venido haciéndolo, con la misma responsabilidad, con el mismo profesionalismo que siempre me ha caracterizado.

Quiero puntualizar en algo y es que se me pregunte antes, o que la gente tome en consideración lo que digo yo y no lo que dicen personas externas, sin que haya salido de mi boca.

Al final de cuentas, a mí no afecta, pero sí a mi familia y yo le debo todo a mi familia. Eso es difícil, levantarse por la mañana y que digan cosas que yo no he mencionado, porque ni siquiera me han preguntado, afecta más que todo a mi mamá y a mi familia. Solo soy yo el que conoce la verdad, la razón.

Esta situación que usted atraviesa es propia de todos los porteros, porque es difícil que todos los guardametas jueguen a la vez. ¿Cómo asume eso?

Yo estoy totalmente consciente y totalmente preparado porque así lo he trabajado en estos años atrás, con mi sicólogo, con las personas que en verdad me quieren, en que esta es una posición difícil dentro del fútbol.

Es una posición que lleva su paciencia y su perseverancia. Ahora, siempre lo he dicho, no por el hecho de que no esté jugando regularmente, mi paciencia vaya a sobrepasar mis límites y decir que algún día llegará.

Por eso es la intención de querer salir, porque si no tengo la regularidad que yo quiero, para poder mejorar, para buscar algo más que ser portero titular, que es salir del país, jugar con la Selección, algo mejor para mí y para mi familia, es tener regularidad, jugar.

La idea ha sido esa, no es por el hecho de que no juego en la Liga, es por querer crecer, de seguir mejorando, de seguir aprendiendo y buscando algo más.

Soy consciente de la posición en la que estoy. Hay entrenadores de porteros y porteros cercanos a mi persona, que han defendido los colores, en Primera División que me han aconsejado y se los agradezco.

Sé lo que implica ser portero de la Liga, porque estoy desde que estaba Patrick Pemberton y sé lo que conlleva, porque a pesar de que no he jugado mucho, observo, aprendo y sé lo que es tener paciencia.

A mí nadie me puede llegar a decir que tenga paciencia, porque cada día la tengo para muchas cosas de la vida, no solo para el fútbol. Estoy consciente de eso y trabajo para ello.

¿Qué sintió al volver a jugar el domingo pasado?

Una emoción muy grande, porque no era que tenía tanto tiempo de no jugar en el estadio. Desde el Real España que jugamos, creo que fue una linda tarde, una oportunidad más para crecer, para mejorar, para demostrarme a mí mismo que sí puedo.

Por dicha ganamos y feliz por mis compañeros, porque se intentó y creo que se pudo captar la idea del profesor Andrés Carevic Contento de volver a jugar en el estadio, con afición.

¿Por qué cree que la afición se identifica tanto con usted?

Creo que más que todo es por mi forma de ser, soy igual dentro y fuera de la cancha. A pesar de que a veces niños y adultos gritan, mi concentración está en el campo de juego para evitar cualquier equivocación, cualquier desliz que me que pueda dar.

Después del partido intento saludar, tomarme alguna foto con alguien que quiera, porque fui niño, fui alguien que siempre buscaba a los jugadores y lo obtuvo. Así que yo quiero dar el ejemplo en esa parte, de que se puede ser igual afuera que adentro de la cancha.

