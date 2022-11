Miguel Ajú cumplió su palabra: pidió salir a préstamo

Miguel Ajú dejó claro desde el pasado 5 de setiembre que no le gusta la suplencia

Tiene 23 años y se declara una persona ambiciosa. Así se describió hace dos meses cuando rompió el molde tradicional en el ámbito del fútbol, donde en muchas ocasiones los actores no dicen lo que piensan con tal de conservar la armonía dentro del camerino.

En ese momento, señaló que “junto con su representante valoraría qué hacer de cara al otro torneo”.

El arquero conversó con el gerente deportivo, Antonio Solana, y le pidió salir a préstamo para el Torneo de Clausura 2022. Según conoció este medio, San Carlos es una de las opciones que maneja.

“Mi día a día es mejorar, crecer, porque a pesar de mi edad, que no hay que olvidar, tengo muchas cosas que aprender. Tengo un excelente compañero como lo es Leo, igual que Bayron Mora. Tengo a un excelente entrenador de porteros como lo es Wardy Alfaro y yo me enfoco en mí, en trabajar y crecer”, expresó Miguel Ajú en el ‘Lito’ Pérez, el 17 de setiembre, donde subrayó que “tiene todo el derecho de decir lo que piensa”.

Esta misma línea la sostuvo, la semana anterior, tras el juego en el que Alajuelense perdió el título de Liga Concacaf en manos del Olimpia de Honduras.

El guardameta mencionó que él quiere minutos de juego y que no le falta el respeto a nadie con pensar y decir lo que considera es lo correcto para su carrera.

“Yo quiero minutos. He demostrado con mi trabajo puedo tener una mayor regularidad. He tenido paciencia y la he tenido siempre, también he sido respetuoso. Tengo muy buenos compañeros al lado”, dijo Ajú.

Alajuelense lo tiene entre los planes Copiado!

Si bien el arquero quiere minutos y no escatima dónde sea, el equipo manudo no lo prestará tan fácil.

La Nación conoce que para Antonio Solana es una pieza importante y no está entre sus planes prestarlo y que lo necesitan en la plantilla.

Los liguistas tienen en su departamento de arqueros a Leonel Moreira, Bayron Mora y a Miguel Ajú.

Todos tuvieron minutos este semestre. En el caso de Ajú, jugó cinco partidos de los 18 que disputó Alajuelense en el Torneo de Apertura 2022.

El guardavallas tiene contrato con los erizos hasta el año 2025.