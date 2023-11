Michaell Chirinos revela en qué le gana el fútbol de Costa Rica al de Honduras

Michaell Chirinos tiene tres meses jugando con Saprissa, pero casi no ha tenido oportunidad de actuar debido a las lesiones que lo han afectado. Sin embargo, cuando ha tenido la ocasión de jugar, ha mostrado destellos de su calidad.

Así lo hizo el miércoles pasado en Honduras, cuando anotó el primer gol de Saprissa frente al Motagua en el juego de ida del repechaje por un boleto a la Concacaf de 2024.

Chirinos espera volver a enfrentar al Motagua este miércoles a las 6 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa, en la serie que va empatada 2-2.

Chirinos habló con la prensa sobre el partido y las diferencias entre el fútbol en Costa Rica y el de Honduras. Según Michaell, Costa Rica tiene algunas ventajas.

“La comparación es difícil, cada uno tiene sus características. Aquí el fútbol es más rápido y dinámico, mientras que en Honduras es más pausado y se cometen más faltas. Incluso en los árbitros, puedo notar que dejan jugar más”, dijo Chirinos.

Michaell añadió que en términos generales le cuesta decir cuál es mejor, pero en Costa Rica ha encontrado algunas ventajas que no tiene Honduras.

- Viene el juego contra Motagua. ¿Qué significa para usted volver a enfrentarlo?

- Para mí, es una motivación. He enfrentado muchas veces al Motagua y gracias a Dios siempre me ha ido bien. Lo importante es que sacamos un buen resultado en Honduras y ahora nos toca jugar en nuestra casa.

- Motagua está obligado a ganar. ¿Es ventaja para ustedes que el rival tenga esa presión extra?

- De momento, el marcador está 2-2, y cualquiera lo podría ver como ventaja porque anotamos de visita. Pero en Saprissa siempre salimos a ganar, ya sea en casa o de visita. Sabemos que el partido será difícil, así que debemos abordarlo con inteligencia y calma. Estamos en nuestra casa, y debemos obtener un buen resultado.

Michaell Chirinos, extremo de Saprissa, celebró el gol del miércoles pasado ante el Motagua de Honduras y afirmó que si debe marcarle de nuevo, lo hará una vez más.

- ¿Usted cómo se siente físicamente porque en el juego de ida pidió cambio?

- La verdad es que me siento bien. En el juego de ida pedí el cambio por una carga en el músculo para evitar arriesgar, especialmente porque estaba saliendo de una lesión. El domingo pude jugar contra San Carlos, por lo que los minutos que el entrenador me dé son muy importantes para mí. Anotar un gol en Honduras me dio mucha confianza.

- ¿Cómo evalúa su paso en Saprissa? ¿Cree que está dando la talla o aún le falta?

. Siento que voy mejorando poco a poco, pero al principio enfrenté algunas dificultades, como no haber hecho la pretemporada con el equipo. Vine a jugar y estuve esperando el permiso de trabajo durante unos 15 días para poder debutar, luego tuve una lesión. Sin embargo, mi actitud y mi deseo de ayudar a mis compañeros siempre están presentes en el campo. Conozco mis capacidades y estoy dispuesto a esforzarme más. Debo aprovechar al máximo el tiempo que el entrenador me dé en la cancha.

- Ya le anotó al Motagua, ¿no le importaría volver a hacerlo a sabiendas de que si queda eliminado, Honduras no tendrá un club que los represente en la Concacaf?

Defiendo la camiseta de Saprissa con todo mi compromiso. Enfrentar a Motagua, un rival que conozco muy bien, es una gran motivación. Lo más importante para mí es enfrentarlo de la mejor manera. Anotar me llena de confianza y motivación. Si me toca marcar uno o dos goles, bienvenido sea, siempre en beneficio del equipo. Como todo saprissista, queremos avanzar a la siguiente ronda en un torneo internacional que es muy importante para el club.