Michael Umaña desea retirarse en algún club tico: ‘Quiero cerrar mi carrera como creo que me lo merezco’

¿Cómo valora este torneo y la salida del Santos?

La verdad me tomó bastante por sorpresa, al menos la noticia del miércoles. Había conversado algo con la directiva y estábamos pendientes de formalizar si llegábamos a un acuerdo para hacer un partido de despedida o no. Honestamente al menos esperé que llegaramos a una conclusión de si se podía hacer mi retiro. Yo tenía en mente terminar acá, seis meses con el equipo y retirarme, pero se da esta noticia y cambia un poco el panorama. En lo personal quiero jugar hasta mayo y retirarme, vamos a ver qué viene ahora.

¿Había hablado con el equipo de seguir seis meses?

Debo ser honesto que cuando me senté a conversar con el presidente (antes de llegar al club), él quería que firmaramos un año, y le dije que mejor hasta diciembre por cubrirlo a él y para ir viendo cómo se desarrollaba el tema, pero que yo quería jugar un año más y retirarme. Para mí no era problema hacerlo en Santos. Al final arreglamos que firmaría contrato hasta diciembre y luego veíamos en este mes. Ellos decidieron que no iba a continuar.

¿Esta decisión de Santos cambia su idea de retirarse hasta mayo?

No le puedo ocultar que lo quería hacer acá, por un tema familiar, estoy bien, me han tratado bien. Era el plan A. Igual valoraría alguna posibilidad en otro lugar, para hacer el retiro y terminar mi carrera.

¿Usted se dio cuenta de la noticia por redes sociales?

Sí, por la publicación. Ya habíamos conversado que no iba a continuar, pero había posibilidad de una negociación para hacer un partido de despedida y continuar indirectamente. Eso es lo que estaba pendiente de arreglar, de llegar a un acuerdo, pero ayer (miércoles) al estar en un convivio con el grupo, me avisaron mis compañeros sobre el anuncio en redes sociales.

¿Cuando dice indirectamente significa que iba a seguir pero sin jugar?

Me ofrecieron inscribirme y hacer el partido de despedida con algunas condiciones, yo puse las mías, y en eso estábamos, lo iban a analizar. Pero esa fue la respuesta que nunca tuve y lo que se dio en redes sociales.

¿Cuánto tiempo lleva valorando el retiro?

Lo he venido valorando ya, por eso me vine al país, lo quería hacer acá. Realizar un partido de despedida en algún club. El Santos me tendió la mano, me abrió las puertas y lo agradezco. Toqué un par de puertas antes de llegar a Santos y ellos me abrieron la posibilidad.

El pasado 16 de diciembre el zaguero Michael Umaña asistió al hotel Real Intercontinental, en Escazú, para ser parte de la presentación del libro Crónica del Centenario, de la Federación de Fútbol de Costa Rica (Fedefútbol). Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Según un dato del estadígrafo Alex Calderón, usted es el único jugador activo que debutó el siglo pasado ¿Qué le dice ese dato?

Han sido casi 23 años de carrera y bendecido por Dios, eso es muy difícil de conseguir, sin lesiones, creo que haciendo las cosas regularmente. He sido una persona que me he entregado a mi profesión, he sido respetuoso, honesto y leal conmigo, el fútbol y los clubes. Creo que la dedicación y pasión que tengo por el fútbol eso me ha llevado a jugar estos años. Como todo en la vida, tiene un comienzo y un fin y estoy en la etapa de cerrar mi carrera. Me encantaría hacerlo en algún club en el país, sea cual sea la verdad, quizá en uno que ya haya jugado, pero cerrando mi carrera como creo que me lo merezco y en mayo poner punto final. He sido bendecido por Dios, me siento bien a mis 39 años, sigo compitiendo y eso no es fácil.

¿Le gustaría un partido de despedida con la Selección Nacional?

Sí, me encantaría. Imagínese, 16 años de carrera, cuatro eliminatorias. Fueron muchas vivencias, cosas muy bonitas y fue lo máximo. Una de las cosas más lindas era vestir esa camiseta, esperar un llamado, la lista... Esas cosas siempre me llenaron mucho. Me encantaría un reconocimiento de ese tipo, aunque sé que ahorita la agenda está bastante llena. Lo he pensado, pero de momento no he recibido una propuesta.

Usted jugó con los cuatro equipos grandes. ¿Se sintió más identificado con alguno de ellos?

En todos me trataron muy bien. Fue un corto tiempo, tal vez en Herediano un poco más larga la estadía. En los cuatro equipos siento que hice las cosas bien, dejé cosas buenas. Fue un tiempo muy provechoso en cada uno de estos equipos, en todos tengo bonitos recuerdos.

¿En el exterior hubo algún club que lo haya marcado de forma diferente?

Les guardo mucho cariño a todos. En Comunicaciones viví tiempos muy bonitos, me trataron muy bien, le guardo cariño a ese club como Galaxy, Chivas US y me marcó mucho el paso por el Persépolis de Irán. Todavía hoy sigo teniendo gente que me quiere mucho allá; eso es gratificante para mí, al ser un país tan lejano y todo, las cosas se dieron muy bien.

¿Qué le gustaría hacer ya retirado?

Ahorita me enfocaría en terminar. Descansar un poco de esto, de tantos años de carrera. Tengo el pensamiento que esto de técnico se empieza de cero, se empieza de abajo, ese es mi pensamiento, ir aprendiendo, trabajando con ligas menores, equipos hasta no profesionales pero uno dentro de una institución puede ir aprendiendo, tomando ese rodaje e ir preparándose. Uno quizá tiene el conocimiento porque es futbolista pero ser técnico es diferente. Vamos a ver qué dice el destino, si pica el gusanito por dirigir. Me gustaría ayudar a muchos jóvenes que vienen con ese sueño de ser futbolista.

¿Qué le diría a una promesa si le pregunta cuáles elementos le ayudaron a mantenerse tanto tiempo?

Primero el respeto así mismo, les digo a los jóvenes, a veces hay que predicar con el ejemplo, pero el respeto a usted, a la profesión y sobre todo si uno está en algo, debe apasionarle, tiene que llenarle, muchas veces no es por la fama, o nunca debería ser eso, ni el dinero, porque al final va y viene. Pero sí lo que usted alcanza es lo que te llena, lo que consigues. Siempre quise ser un atleta profesional de fútbol y hacer cosas importantes. Las demás cosas llegan. Le diría que ante todo disciplina, respeto, la constancia,

¿Usted pudo vivir tranquilo gracias al fútbol? ¿Le dio estabilidad económica?

Me da una cierta tranquilidad, no puedo decir otra cosa, pero también me ha enseñado que hay otras cosas importantes que no solo es el dinero, como en la vida. Da otras cosas que no se compran con dinero. Bendito Dios, económicamente el fútbol me ha dado cosas buenas. No me ha ido mal, pero hay otras cosas más de valor que algún monto en una cuenta de banco. Yo vengo de una familia sencilla, humilde, donde eso no es lo más importante, mis padres me enseñaron eso.

¿Dentro de esas alegrías está el gol en el Mundial?

Sí, sí. Ese momento que Dios me regala. Por ejemplo, un día de estos el profe Rodrigo Kenton me regaló un libro donde él habla mucho de la historia que se vivió en los Juegos Olímpicos (2004), o el duro golpe cuando no clasificamos a Sudáfrica 2010, fue muy fuerte. El fútbol da cosas que te ayudan a crecer, a entender la vida. Son picos constantes psicológicamente hablando. Aprendés mucho.