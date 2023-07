Michael Barrantes y Alajuelense protagonizan escenas impensadas hasta hace poco

Michael Barrantes resumió así el carrusel de emociones que sintió en su primer partido como jugador de Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, con gol incluido: “Lo viví y lo disfruté al máximo porque era un día muy especial, fue sencillamente increíble”.

Su festejo llamó la atención de inmediato, tanto como la misma habilidad técnica que mostró en esa jugada que acabó con el balón dentro de la cabaña de Johnny Álvarez.

“La celebración del gol fue totalmente de momento, fue espontánea, fue salida de lo más profundo de mi alma porque sabía que era un partido con mucho doble sentido, porque en realidad eso es, y gracias a Dios salió todo positivo, como siempre ha sido”.

Fue un derroche de alegría para Michael Barrantes, porque sabía que esa era la mejor manera de arrancar su historia en casa con la Liga. Y así empezaron a verse escenas que hasta hace algunas semanas eran totalmente impensadas.

Michael Barrantes marcó un gol en su primer partido con Alajuelense en casa. Su debut con la Liga fue tres días antes, de visita. (Jose Cordero)

Vistiendo la camisa de franjas rojinegras, el futbolista de 39 años estaba enloquecido con su gol. Muchos aficionados festejaban el tanto, pero también lo premiaban con aplausos, conscientes de que llegó al club a aportar y marcar diferencia, como siempre lo ha hecho en su extensa carrera que pareciera muy lejos de acabarse.

Todo fue tan peculiar en esa noche para Michael Barrantes que hasta retrasó la oración en el camerino de la Liga y la charla tras el juego contra Liberia, que finalizó con un empate 3 a 3.

La razón es que después de la entrevista flash para la televisión, el volante permaneció en la cancha por varios minutos. Los aficionados no lo dejaban irse y daba la impresión de que él tampoco quería hacerlo.

Barrantes se tomó su tiempo para ese primer episodio de fotografías y autógrafos en el Morera Soto con el liguismo, como quedó plasmado en el lente de La Nación.

Michael Barrantes se tomó su tiempo para compartir con la afición rojinegra en el Morera Soto. (Jose Cordero)

Los aficionados querían llevarse un recuerdo de Michael Barrantes. (Jose Cordero)

Michael Barrantes porta la camisa 31 de Alajuelense. (Jose Cordero)

Una imagen así de Michael Barrantes y la afición de Alajuelense era impensada hasta hace poco. (Jose Cordero)

Hubo palabras de aliento y agradecimiento para Michael Barrantes. (Jose Cordero)

“Desde que entré en el calentamiento, sentí esa buena vibra, esos buenos deseos de la gente, ese apoyo y la verdad que muy lindo haber retribuido todo con el gol. Es una sensación única, es muy linda, por todo lo que se ha hablado, por todo lo que ha pasado a mi alrededor, marcar en el debut en casa es muy especial, es muy lindo y espero que sea el primero de muchos”.

Contó que en esos segundos previos al gol le pasaron muchas cosas por la cabeza, porque fue un rebote que usualmente no queda así.

“Cuando me metí al área, vi que iba muy solo, en eso me di cuenta de que Marvin (Angulo) venía a cortar y sabía que él iba a esperar que yo rematara fuerte. Enganché, me quedó el perfil derecho y por dicha pude pegarle al marco y concretar”.

Michael Barrantes se vio muy eufórico en su primer gol con Alajuelense. (Jose Cordero)

La experiencia le dice que en el fútbol no hay fórmulas mágicas más que rendir, y está disfrutando de esa química que ya empezó a carburar con la afición de Alajuelense.

Es algo que tampoco lo sorprende, a pesar de que en su presentación oficial algunos creen que se pasó de sincero al declarar que es saprissista, pero que también es profesional; aunque a otros más bien les gustó esa manera en la que habló.

Su compromiso es no dar menos de lo que en el pasado mostró con otros equipos.

“No es raro porque yo trabajo para ellos, hoy me debo a ellos, estoy con Liga Deportiva Alajuelense. Hoy voy a dar mi vida por los colores, por la institución, por cada uno de mis compañeros como lo he hecho anteriormente, entonces a mí no me parece raro”.

Él llegó a Alajuelense por solicitud de Andrés Carevic. El futbolista contó que el técnico no le ha pedido cosas puntuales, porque en realidad es uno más del grupo.

“Lo que hemos hablado es que trate de aportar lo que sé, lo que puedo ayudar tanto dentro como fuera de la cancha”.

Michael Barrantes compartió su festejo con el utilero Mario Chaves y con los jugadores de Alajuelense Doryan Rodríguez y Aarón Suárez. (Jose Cordero)

Cuando ingresó al juego contra Liberia, el técnico le dijo que hiciera lo que sabía, que era tratar de dar calma y paciencia al equipo, abrir un poco el juego por los costados y aprovechar sus características.

Alajuelense no carburó en el primer tiempo, tuvo capacidad de reacción, pero el resultado al final genera incomodidad, con un empate de 3 a 3 de local.

“En el primer tiempo no anduvimos tan finos, en el segundo, por lapsos, anduvimos finos. Viene la vuelta al marcador y lógicamente después creo que en ese tercer gol de ellos hay mucha responsabilidad de los que estábamos en el borde del área, porque no fuimos a acuerpar a Miguel (Ajú), que hizo una gran tapada.

“Es un remate muy potente, muy difícil, la bola se mueve para todo lado y él hace su trabajo. Después quedamos debiendo los que estábamos alrededor”, admitió Michael Barrantes.

Si se comparan las formaciones de la Liga ante Santos y contra Liberia, Andrés Carevic hizo muchos cambios. Según Michael Barrantes, este semestre será muy duro con tantos partidos y tienen que manejar eso, tomando en cuenta también que no todos hicieron pretemporada.

“No sé si el aficionado lo vaya a comprender, porque es muy difícil con algunas circunstancias que ellos entiendan todo, pero tienen que hacerlo tarde o temprano, porque es muy difícil que podamos jugar todos los partidos siempre con los mismos. Entonces, tenemos que respaldar más al cuerpo técnico, las ideas que ellos están tomando, los cambios que ellos hacen, y eso se hace con victorias”.

Alajuelense registra cuatro puntos en el Apertura 2023, luego de dos presentaciones y este martes 1.° se estrenará en la Copa Centroamericana de Concacaf contra Olancho, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Así va el Apertura 2023

