Michael Barrantes se siente ‘más feliz que nunca’ y del retiro ni se acuerda

La palabra retiro no está en el vocabulario de Michael Barrantes y ya hasta lo rechazó, cuando Saprissa se lo sugirió en diciembre del 2021. Claro, y es que cómo se le va a insinuar dejar el fútbol a un jugador que a sus 39 años es el más regular de un club como Cartaginés y mantiene un rol protagónico.

Barrantes llegó a la Vieja Metrópoli en enero del 2022, fue crucial para ganar el histórico título en el Clausura 2022 y aunque inicialmente firmó solo por seis meses, su nivel da para que nadie le discuta que se mantenga. Por algo ya lleva tres torneos con los blanquiazules y descarta finalizar ya su carrera.

Y es que como decíamos al inicio, Michael es el futbolista de los centenarios con más minutos en el Clausura 2023, con 1.271 de 1.530 posibles. El volante participó en 15 de 17 choques (14 como estelar), suma dos goles y cuatro asistencias.

Michael Barrantes tiene dos goles y cuatro asistencias con Cartaginés, en el Clausura 2023. El volante espera incrementar estos números este sábado ante Saprissa, en la fecha 18. (Rafael Pacheco Granados)

El propio jugador describe este momento de su vida como felicidad pura. Por todos es sabido que no es un brumoso de nacimiento, sin embargo, su corazón se tiñó de azul y hoy en día defiende el escudo como un cédula tres.

“Me siento muy feliz. No me voy a cansar de decir que estoy muy agradecido con don Leonardo Vargas y su familia y con las personas que rodean a este club. Me abrieron las puertas, me hicieron sentir como en casa y hasta he sentido como si este fuera mi primer equipo en la Primera. Por algo estoy tan feliz, disfruto al máximo y trato de no pensar en números, en la edad o que no puedo hacer algo”, comentó.

A finales del 2021 el Monstruo no le renovó a este referente del club morado y le dio la opción de tomar el papel de asistente, aprovechando que tiene licencia como director técnico. No obstante, Barrantes aún sentía que podía dar más y que le hacía falta algo adicional.

Eso sí, jamás visualizó que sería parte del plantel que se inmortalizó, al acabar con 81 años de sequía de Cartaginés. Con siete trofeos en su andar en el balompié, el último el único que se tatuó, aún busca algo adicional para que lo vean sus dos hijos.

“Era imposible pensar que todo esto iba a pasar en Cartaginés y que se iba a hacer real algo que era un sueño. Cuando llegué acá, desde el primer día todos me hicieron sentir en casa, bien y querido. Cuando uno tiene todo esto, pues no puede dar menos. Quedar en la historia de este club y que el nombre de uno esté en letras doradas, quiere decir que se ha hecho algo bien”, añadió.

Activo a los 40 Copiado!

Michael cumplirá 40 años en octubre y por lo que muestra, es casi imposible que se retire. Como mínimo terminará el 2023 haciendo lo que ama.

Igual, se le ve tan feliz en Cartaginés que lo más normal sería que la camiseta blanquiazul sea la última que defienda y con ella finalice su extenso recorrido en este deporte.

“Tomo esto con mucha tranquilidad. Es producto del esfuerzo y del trabajo del día a día. Soy el más regular, pero también he aportado mucho a todo el trabajo que se viene realizando... Estoy en un momento muy agradable, muy feliz y disfrutando del fútbol. Incluso, ahora es más bonito porque con la experiencia acumulada todo es más bonito”, finalizó.

Barrantes es un ganador nato y por lo mismo no quiere que se vea a los brumosos como el club que peleará por el cuarto boleto en el Clausura 2023, sino que considera que superando a Saprissa, este sábado a las 4 p. m. en el Fello Meza, pueden hasta ir por el liderato.