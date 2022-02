Michael Barrantes se propuso algo impensado al salir de Saprissa y lo cumple en Cartaginés

Estaba destinado a retirarse, al menos así lo pretendía Saprissa, club con el que vivió la mayoría de sus mejores momentos en el fútbol. Sin embargo, a sus 38 años Michael Barrantes se negó a dejar el deporte que le apasiona, le dijo no a la invitación de los morados a dejar la cancha y ser parte del cuerpo técnico; por el contrario se propuso algo que para muchos era impensado, menos para el experimentado volante.

Barrantes tiene claro que está a las puertas de cerrar su carrera, pero no quería hacerlo relegado como suplente, tal y como le pasó en el Torneo de Apertura 2021 con la S, en el que solo disputó 12 choques como titular y en los otros 12 entró de cambio. Al fichar con Cartaginés se puso la meta de hacer su mejor año y sobresalir más que nunca.

El Clausura 2022 es muy joven, apenas van cuatro fechas, sin embargo Michael de a poco acumula estadísticas que lo encaminan a conseguir su objetivo. Con los brumosos ya recibió los primeros aplausos de la afición, tras salir de cambio en el triunfo 2 a 1 ante el Sporting FC, y los datos lo respaldan.

El mediocampista ingresó como variante en la fecha uno ante Guadalupe (derrota 3 a 2) y luego tomó el papel de estelar en los siguientes tres compromisos de los blanquiazules en los que casualmente aportó una asistencia en cada uno y su club ganó en todos ellos. Es decir, que apenas en cuatro presentaciones ya superó los pases a gol que hizo con los tibaseños en la temporada anterior: con el Monstruo consiguió solo dos y con los de la Vieja Metrópoli contabiliza tres.

Michael Barrantes es uno de los jugadores más regulares del Cartaginés en el Clausura 2022. El volante fue titular en tres de los cuatro partidos de los brumosos. (JOHN DURAN)

“Estoy muy agradecido con el Cartaginés y con todos mis compañeros... No me voy a meter en ese tema (no haberse ido de Saprissa), estoy contento con mi nuevo equipo, con su afición y me siento muy feliz. Estoy disfrutando al máximo. Me comprometí conmigo mismo a que este 2022 fuera mi mejor año en esta nueva etapa y estoy trabajando para esto, así que verdaderamente la paso muy bien y estoy muy feliz”, señaló el futbolista.

El propio técnico Géiner Segura resaltó el aporte de un jugador que en octubre cumplirá 39 años, pero que aún le ve ambición, está comprometido y aporta experiencia, sumado a que físicamente está a buen nivel y rinde, según detalló el entrenador.

Eso sí, Barrantes aceptó que ha tenido algunos despistes en el inicio del torneo que debe corregir, principalmente en salida, ya que ante Saprissa una imprecisión suya terminó en gol y frente a Sporting también se equivocó un par de veces con la pelota y por poco cuestan caro a su club.

“En el partido con Saprissa viví una situación compleja en el primer gol de ellos, porque recibí el balón en salida, intenté filtrar un pase y le pegué la pelota en la pierna a Marvin Angulo y lastimosamente el balón entró. Fue un momento complicado, pero mostré una personalidad muy grande, una tranquilidad y una experiencia enorme para afrontar el partido, porque no fue fácil. En ese momento me tomé la cabeza, fue una acción desafortunada para mi y el Cartaginés, pero rescato la personalidad y el apoyo que me dan todos en el club”, finalizó.

El veterano no se da por menos y aunque su contrato es por seis meses, quiere otros seis más, pero principalmente aspira a clasificar con Cartaginés y por qué no, hacer historia si es que rompen la sequía de títulos (último en 1940).