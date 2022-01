Michael Barrantes revela por qué le dijo no a Saprissa y sus aspiraciones a los 38 años

Michael Barrantes tenía la opción de seguir en Saprissa y en su mente estaba continuar en el club, pero la dirigencia y él tenían visiones muy diferentes: Barrantes apuntaba a jugar un semestre más como mínimo y la directiva que se uniera al cuerpo técnico.

[ Cartaginés cambia la cara con dos fichajes en 18 horas ]

Al final, Michael prefirió decirle no a los morados y emprender otra aventura. La decisión no fue sencilla, según contó el mediocampista, pero se sentía con capacidades paara seguir y le apareció otra oportunidad en otro equipo tradicional.

Cartaginés le dio lo que quería y tendrá de inicio seis meses para seguir en el fútbol, aunque también hay un principio de acuerdo para que sean seis meses más si su rendimiento lo respalda. Sin embargo hay dos grandes dudas: ¿Por qué le dijo que no a los tibaseños si ya lo había ganado todo? ¿Vale el riesgo de dejar un lugar donde estaba seguro y se le consideraba un ídolo?

“Todos saben que Saprissa me ofreció trabajar en el cuerpo técnico, tengo buena relación con todos en la institución y le hice saber a Ángel Catalina (gerente deportivo) que le agradecía que me hiciera esa propuesta, pero que iba a escuchar ofertas, porque sabía que podía rendir más y brindarle algo más al fútbol. Estoy agradecido, porque sé que en Saprissa me abrieron las puertas en otro campo, algo que normalmente no pasa, sin embargo, fui sincero con ellos y entendieron que iba a aceptar la mejor propuesta”, señaló el futbolista.

Michael Barrantes dejó Saprissa y este viernes fue presentado por Cartaginés como uno de sus refuerzos para el Torneo de Clausura 2022. (JOHN DURAN)

A sus 38 años es imposible no pensar en el retiro, algo que pretendía hacer en el Monstruo. Sin embargo, los planes cambiaron y ahora apuesta a que su última camiseta sea la de los blanquiazules.

De igual forma, Barrantes no está dispuesto a pasar sus últimos partidos en el banquillo, quiere protagonismo y tiene un gran sueño pendiente, más allá de todos los títulos que ganó.

“He ganado muchos títulos, pero estoy seguro que el grupo que gane el título con Cartaginés será el que quedará en la historia para siempre. Qué más reto y qué más ambición puedo tener que el quedar en la historia de este gran club, porque sé que cuando se logre el campeonato todos los aficionados del país lo van a celebrar... Estoy contento y feliz de estar en Cartaginés. No sé si mi retiro será en seis meses, un año o más. Espero quedarme en este club mucho tiempo y si continúo en Cartaginés espero retirarme en esta institución”, indicó.

Barrantes añadió: “No tengo que demostrarle nada a nadie, cada día que me levanto me demuestro a mí mismo que puedo. He sido muy profesional, sincero y yo soy el que quiero retirarme del fútbol, no quiero que el fútbol me retire. Tengo ese deseo, esas capacidades y lo necesario para rendir en la cancha. Quiero disfrutar el momento y aprovechar esta gran oportunidad que me están dando en este gran club”.

[ Cartaginés señala a Alajuelense por no decir toda la verdad en caso de Marcel Hernández ]

Cumplen el sueño

Marcel Hernández hizo público meses atrás que uno de sus sueños era jugar con Michael Barrantes y Christian Bolaños. Lo de Bolaños es casi un imposible, al menos por ahora, pero lo que sí se le cumplió es compartir cancha con Barrantes.

El cubano destacó en su momento la técnica de Michael, los pases largos que coloca y la precisión de sus centros. Ahora los dos están juntos y son los grandes refuerzos de los brumosos para una temporada en la que deben ser protagonistas.

[ Cartaginés sorprende y ficha a Michael Barrantes ]

“A cualquier jugador le gustaría estar en el campo a la par de Marcel. Es un goleador, un matador y cuando dijo que quería jugar conmigo me llenó de orgullo. Ahora hay que aprovecharla al máximo esta oportunidad y espero darle esos pases y esas asistencias que él mismo dijo que quería. Tenemos que acoplarnos rápido, porque esto no es solo de Marcel y mío, es un equipo y tenemos que compenetrarnos bien para rendir. Es un camerino pesado y con mucha experiencia”, indicó el volante.

Los blanquiazules no clasificaron en ninguno de los dos torneos del 2021 y por lo mismo, Barrantes sabe que hay mucho por corregir. De igual forma, apunta a que su llegada, la de Hernández y la vuelta de Paolo Jiménez den el impulso necesario.

“El listón del Cartaginés siempre ha estado alto, independientemente de que lleguemos Marcel Hernández o Michael Barrantes. Es un club que ha venido haciendo las cosa bien, su junta directiva ha trabajado de buena forma y la idea es aportar mi granito de arena. Estoy tranquilo y con mucho conocimiento de que puedo rendir al máximo y ojalá se nos de ese título tan ansiado, que no es solo de la ciudad, sino de un país entero”, finalizó.