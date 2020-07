“El tema de la renovación fue bastante sencillo, yo estoy en mi casa, la verdad que siempre me he sentido a gusto, sin que suene feo, ni palabras como agrandadas, el semestre fue bastante bueno, igual el de todo el grupo. Yo sabía que iba a continuar, aquí es donde quiero retirarme y yo creo que para el cuerpo técnico y toda la institución en general no fue difícil ofrecerme un nuevo contrato”, manifestó Barrantes.