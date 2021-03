“Se pasó de tono, me dijo unas palabras que no puedo decir en vivo, pero sí me retó a que nos viéramos en la calle. No miento, nunca hablo de esto, pero no me voy a quedar callado. Estábamos tres personas, fuera del asistente, que era: el señor Hugo Cruz, que sé que él no puede hablar por protocolo, y también Ricardo Blanco. Cuando le digo a Cruz lo que pasó, el asistente se volvió loco y fue cuando me dijo un poco más de palabras y me señaló que si quería, nos viéramos en la calle”.