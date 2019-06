Como a todo el mundo, me encanta jugar de director técnico. Arrellanado en un sillón o en una butaca, analizo lo que observo por la televisión o directamente “en cancha”, como dicen ahora, modalidad de la que renegaba y he terminado por adoptar yo también, con tal de no desentonar con mis jóvenes colegas de radio y tele. Además, he notado que, sabe Dios por qué, cuando estos dicen: “en cancha” (sin el artículo “la”), agarran cierto caché. Bien, el asunto es que yo diseño tácticas y estrategias y no pierdo atención en los partidos, salvo en los jaleos previos a un tiro libre o tiro de esquina en el campeonato nacional, pues mientras tirios y troyanos se empujan y se agarran de las mechas, me dan chance de evacuar la próstata, asaltar la refri y volver a mirar.