Mexicano vino a jugar a Costa Rica sin sueldo fijo y terminó festejando el ascenso con Puntarenas FC

El mexicano Raúl Vidal festejó con su familia el ascenso del Puntarenas FC a la Primera División. (Alonso Tenorio)

Con su esposa embarazada y un futuro incierto, el delantero mexicano Raúl Vidal tomó una decisión más que difícil: partir hacia Costa Rica para integrarse al equipo del Municipal Garabito, de la Liga de Ascenso, sin un sueldo fijo y con la esperanza de jugar el siguiente torneo en la Primera División tica.

Vidal llegó ilusionado, pero con solo la comida y el hospedaje seguro, mientras en su tierra quedó su pareja con unos ahorros y la ayuda de la familia para sostenerse, mientras encontraba mejores condiciones en un club de la máxima categoría.

Sus 12 anotaciones le abrieron la puertas en el Puntarenas FC, campeón del Apertura 2021, donde vio la oportunidad de trascender y con un sueldo fijo y mejores condiciones sumó cuatro conquistas más para los porteños alimentando su deseo de ser protagonista.

“Muchos no sabían que yo llegué al Municipal Garabito sin sueldo. Fue un sacrificio, pero se tenía que hacer, porque me ilusionaba jugar en Costa Rica, en la Primera División. Esa fue una de las condiciones que me puso el equipo para saber cómo estaba y bueno, acepté la oferta y con la ayuda de la empresa que me representa (exjugador Anderson Andrade) tomé la oportunidad”, confesó Vidal.

“En Garabito me cumplieron con la alimentación y el hospedaje y con los gastos personales me la fui jugando. Uno se ordena en esos casos. Tenía la experiencia de haber jugado en el Municipal Liberia en 2016, donde me trataron muy bien, por lo que la idea era demostrar mis condiciones y tener una nueva oportunidad en Costa Rica”, añadió.

El cerrar su priner torneo con 12 conquistas con el cuadro jacobeño fue su carta de presentación, que abrió las puertas al azteca en el Puntarenas FC, donde encontró las condiciones idóneas y la oportunidad de ascender a la máxima categoría. Con su primer sueldo viajó a México para conocer a su primogénito y estar con él tres días, antes de empezar el campeonato con los porteños.

“Quedar campeón goleador el torneo pasado es lo que me tiene en Puntarenas y después de seis meses de estar acá tuve la oportunidad de ascender a la Primera División. Uno de mis grandes anhelos. Incluso, hace dos meses mi familia se vino para Costa Rica y ahora estamos todos juntos, lo cual es una gran motivación para mí”, explicó Vidal.

Trabajo duro

Raúl, quien se formó en las ligas menores del Cruz Azul y donde más tarde debutó en la Liga MX, también jugó en el Necaxa y en el Tepatitlán de la Liga de Expansión, así como en el Municipal Liberia, aseguró que en el Puerto no fue sencillo consolidarse por la calidad de sus compañeros de ataque.

“No ha sido fácil, hay demasiada competencia. Todos los delanteros son buenos, siempre se cambiaron las formaciones y durante la semana se trabajó muy duro. Cada uno de nosotros demostró lo mejor porque queríamos ser titulares Eso fue lo que nos mantuvo rotando el equipo, pero al final se logró el objetivo que todos queríamos”, dijo Vidal.

Sobre su futuro en el cuadro porteño, el azteca es sincero al indicar que debe negociar, pues fichó por seis meses, pero su ilusión es quedarse en el plantel o bien buscar una buena oferta ahora que pudo darse a conocer y consolidarse como goleador.

“En el fútbol de Costa Rica hay actualmente muchos mexicanos, porque encontramos buenos equipos y condiciones para jugar. En los últimos años se ha visto un cambio positivo y eso ha hecho que los mexicanos volvamos nuestra mirada a este país”, resaltó Vidal.

“Sinceramente, en lo personal me gustaría quedarme. El apoyo de la afición es indescriptible. La verdad no tengo palabras para describir los sentimientos que uno tiene al jugar y sentir la alegría de los seguidores del club. A mi esposa le comenté que nunca había vivido algo así en otro club, por lo que es uno de los grandes recuerdos que guardaré del ascenso con el Puntarenas FC”, afirmó.