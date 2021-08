Mauricio Wright valora sus titulares y suplentes: ‘Si seguimos así seremos un equipo complicado’

Mauricio Wright dio indicaciones constantemente durante el duelo ante Grecia. (Rafael Pacheco Granados)

-- ¿Qué le pareció el partido ante Grecia?

Buen partido, bien peleado para ambos equipos. Un Grecia que viene haciendo las cosas bien, nos complicó muchísimo, el arquero de Grecia (Alfonso Quesada) punto alto. Tuvo reacciones muy buenas, salvando la pelota en la línea. Como un equipo que tiene buen juego como Grecia y un portero como él se complican las cosas.

En el caso nuestro, hubo que hacer variantes, el ingreso de Luis José Hernández fue muy exacto, hicimos daño por ese costado. Conseguimos una victoria que nos permite seguir arriba.

[ Saprissa convierte en números la profundidad de su banquillo ]

-- ¿Cuál es su valoración de las variantes que tiene?

Hemos hablado de que todos son importantes. A veces el jugador piensa que debe jugar todo el partido para hacer algo importante. Luis José Hernández demostró que en 10 minutos se puede cambiar la historia de un partido. Si seguimos así, con los que inician y cierran los juegos, seremos un equipo complicado.

Los muchachos están entendiendo que todos son importantes y debemos mantenerlo así.

-- Grecia complicó a Saprissa. ¿Está satisfecho con el juego de su equipo?

El fútbol da eso, los rivales de turno también analizan y estudian lo que hace el otro. Ahora tenemos que ver lo que hace el rival y de igual manera nos estudian.

Nosotros no convertimos goles porque la intensidad de los rivales ha sido buena y diferente.

Vamos a tratar de seguir sobre la misma línea, pero aquí lo importante es que el equipo mantenga los objetivos hasta el último minuto y eso es muy valioso para nosotros.

-- ¿Qué piensa de la convocatoria de Jaylon Hadden y Orlando Sinclair a la Selección Nacional?

Una alegría inmensa que convoquen a jóvenes, que dan de qué hablar. Eso me motiva muchísimo y espero que a los jugadores también, pues es lo más lindo que puede haber, jugar con Costa Rica.

Si tenemos que dar más jugadores a la Selección estaremos gustosos, porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y que el seleccionador necesita ver caras jóvenes.

-- En las últimas horas se ha hablado de Javon East como opción para Saprissa. ¿Vería con buenos ojos esa incorporación?

Todo eso hay que valorarlo, no hay duda que Javon ha demostrado que tiene juego, condiciones. Pero nosotros estamos tratando de equilibrar el equipo en todas las líneas, tratando de consolidar gente y estamos quietos con lo que tenemos en ese aspecto. Pero en el caso de Javon es un buen jugador, no cabe la menor duda pero estamos viendo otras cosas con don Ángel.

-- ¿Cuál es su rol cuando un jugador llega o se va? ¿Cuánto está presente en esa decisión?

Toda, total, sino no podría estar aquí. Si no tuviera la posibilidad de tomar decisiones de quién viene y quién va, quién juega, quién entra y quién sale, no podría estar aquí. Mi personalidad no me permite.

Ustedes saben que en algún momento denuncié situaciones en otros equipos que estuve cuando querían imponer a algún jugador. Eso conmigo no va. Prefiero quedarme en mi casa y no tener disgustos, porque la parte deportiva siempre el riesgo es del técnico. Yo muero con la mía, no con la de otro.

Si las cosas no me salen, no me salieron a mí, pero no me van a salir por estar pensando en el juego que me están diciendo otras personas.

Aquí no, gracias a Dios hay full respeto en eso. De hecho he tenido pocas conversaciones con don Juan Carlos Rojas, que es el presidente, con la gerencia en general, pero con don Ángel sí tenemos una muy buena línea de comunicación, como debe ser entrenador y gerente deportivo, donde tenemos que tomar decisiones y conclusiones al respecto.