Mauricio Wright valora al joven Sergio Céspedes: ‘Lo vemos con mucha personalidad’

-- ¿Cuánto le reconforta la victoria?

Me siento tranquilo, contento con lo que ellos desarrollaron. Hoy sí pudimos hacer bien los ajustes, el juego anterior allá no tuvimos buenos ajustes al final del juego. Hoy tuvimos el control del juego en buena medida y los muchachos se aplicaron bien y sacamos la tarea. Pero esto no es definitivo, ahora es recuperarse y pensar en lo que viene.

-- ¿Qué piensa del aporte que da Kendall Waston al equipo?

Yo fui defensa goleador. No me sorprende que Kendall meta goles y nos esté colaborando. Nos sentimos a gusto con el cero que lograron todos los muchachos, porque lo logramos defender. Es parte de lo que es un equipo. Esperemos que se sigan dando los goles para Kendall y los demás compañeros y mantener la solidez en la defensa.

-- ¿Este partido es un reflejo de las diferencias entre el fútbol de Costa Rica y Guatemala?

No soy quién para comparar, a pesar que he trabajado acá, las comparaciones no son buenas. Cada quien tiene su liga y campeón nacional. Nosotros hicimos nuestro juego, pudimos controlar el partido, pero la Liga de Guatemala sigue siendo una liga importante y buena, a mi gusto. Saprissa hizo mejor las cosas y por eso nos llevamos el resultado.

-- ¿Este partido sirve para mostrar la jerarquía del equipo?

Esperemos que los muchachos sigan manteniendo el ritmo en momentos complicados. Lo vengo diciendo, este equipo tiene mucha pasta, cosas buenas, esperemos ajustar en algunos momentos de los partidos en Costa Rica que no hemos podido finalizar bien, pero esperemos volver a lo que usualmente hacemos.

Sergio Céspedes (izq.) se está ganando el puesto de titular en la banda derecha de Saprissa. Foto: AFP (JOHAN ORDONEZ/AFP)

-- ¿Sergio Céspedes y Ricardo Blanco le dan lo que busca en los laterales?

Sí, creo que vamos estableciendo un jugador que sea eficiente en su posición y no un jugador que nos dé minutos, en el caso de Sergio. Lo vemos con mucha personalidad, ojalá mantenga los pies sobre la tierra y pueda mantenerse ahí. Ricardo ha sido uno de los mejores jugadores nuestros, nos colabora por derecha e izquierda, estamos tratando de equilibrar en esas áreas.

-- ¿Cree que los equipos costarricenses están obligados a ganar este torneo?

Creo que no hay que sacar a nadie del baile, todos los equipos están haciéndolo por algo. No es fácil venir y ganar aquí, en El Salvador, Honduras... En todos los países de Centroamérica no es fácil ir de visitante. Estamos haciendo lo nuestro y no puedo controlar otras cosas pero sí que Saprissa haga su juego y siga avanzando.

-- Saprissa consigue los goles y tiene control del partido y no sufre. ¿Qué tan cerca está este Saprissa de lo que usted pide?

Hay que ir partido a partido, situación a situación. Hoy entramos bien en el juego, golpeamos en momentos importantes. Se controló bastante bien y hoy nos sentimos tranquilos. Seguir hablando con el grupo para que estemos tranquilos, esto no alcanza, hay que seguir trabajando y seguiremos pidiendo ciertas cosas a los muchachos para aumentar el equilibrio y no sentir que somos más que nadie, porque no lo somos. Nos hemos llevado golpes duros y simplemente la noche de hoy se definió de esta forma.