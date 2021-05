No me refiero a eso, porque desde mi posición no sé, no sé cómo estuvo. Prefiero verlos antes de emitir un criterio, porque podría ser injusto con una calificación arbitral. Vamos a verlos y ahí la institución, si algo no estuvo bien, ellos son los indicados para que puedan responder sobre el tema arbitral. Nosotros debemos enfocarnos en la cancha, sí siento que nos desespera un poco, sí pedí a los muchachos que no cayéramos en esas situaciones, pero no se pudo dominar del todo.