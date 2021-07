Mauricio Wright: ‘Son apenas dos partidos, no nos alcanza para clasificar con seis puntos’

¿Cuál es el secreto de este Saprissa, principalmente en las segundas partes, en las que ha anotado los seis goles que tiene el equipo?

Estamos tratando de balancear al equipo con los jugadores que tenemos. Los goles llegaron en la segunda parte, pero en la primera también generamos. Sacamos un resultado ante un equipo muy aguerrido, intenso, que no nos regaló nada y corrió de principio a fin.

”Nos sentimos contentos por puntuar de a tres en una cancha complicada, pero no hemos logrado nada y estamos tranquilos”.

¿Este es el equipo más competitivo de Saprissa en los últimos tiempos?

El iniciar bien y tener jugadores para hacer los relevos es importante. Apostamos por jugadores que en algún momento no fueron bien vistos, pero con el trabajo y desarrollo que tienen empezamos a ver un equipo diferente y con idea de juego. Algunas veces se verán marcadores abultados y otros no, pero lo que me interesa es que sigamos por la línea de trabajo y esfuerzo que tenemos.

Se le vienen dos juegos complejos, ante Alajuelense en la Supercopa y luego Herediano. ¿Cómo visualiza esos choques ante equipos más fuertes?

Hemos iniciado bien, pero tenemos solo dos juegos y es prematuro decir cosas. Nos sentimos a gusto de momento y esperamos seguir creciendo. Son apenas dos partidos, no nos alcanza para clasificar con seis puntos, así que debemos tener calma y tranquilidad. Estamos contentos hoy, pero viene una prueba complicadísima, así que toca recuperar bien.

¿Los laterales es donde más le cuesta para conformar al equipo?

Ahí hemos estado con los laterales; hay partidos buenos, regulares y malos. Lo de Jaylon Hadden es para ir valorando con qué voy contando en el torneo, porque uno necesita de esos jugadores polifuncionales. Esto es lo que pretendo, un equipo más versátil, porque se pueden presentar adversidades y hay que prevenir esto.

¿Le da tranquilidad ver a la suplencia y saber que tiene alternativas de peso?

Es una planilla en la que tratamos de mantener al grueso del torneo pasado y le agregamos jugadores con buenas condiciones. Los que llegaron están rindiendo y no podemos decir que tenemos una super planilla, pero sí un equipo que se comporta a la altura y es competitivo.

”En el fútbol uno no puede lanzar las campanas al aire por un par de resultados buenos, porque a la larga sale todo mal. Lo hemos hablado con la planilla, esto es paso a paso y ojalá que se mantenga esto”.

¿Cómo encontró a Jimmy Marín luego de la Copa Oro donde casi no jugó?

Jimmy viene haciendo las cosas bien desde el torneo anterior, él no es emotivo, sino que es un jugador constante. Lo vamos llevando de a poco, porque es muy valioso para nosotros. Jimmy se está enrrachando, está entrando en un momento muy importante y esto va de la mano con lo de Jossimar Pemberton, quienes nos dejan ver aspectos interesantes.

”Es temprano para aventurarse, pero sí es bueno sentir que los muchachos se están adaptando y conociendo. No solo ellos dos, sino que Ariel Rodríguez ingresó después de días de no participar y David Ramírez ya se hizo presente con gol. Contamos con todos los futbolistas y el volumen es bastante bueno para nosotros.