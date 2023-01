Mauricio Wright: ‘Somos un equipo en construcción’

¿Cuáles son las expectativas para el juego del domingo y a qué conclusiones ha llegado?

Las expectativas son altas, sabemos que tenemos un gran rival como lo es Saprissa, que está acostumbrado a estas instancias y sigue siendo el campeón nacional y el campeón del torneo de Copa; para nosotros ha sido un torneo muy bueno y nos han tocado partidos muy complicados que hemos tenido la capacidad de resolverlos. La motivación del grupo está al tope y el trabajo que venimos efectuando es bastante bueno.

¿Qué aspectos cuidar de Saprissa para este partido?

Es un equipo que ha tenido una buena producción de goles, a excepción de los últimos juegos contra Herediano, pero creo que va a ser un juego bastante cerrado por lo que venimos haciendo nosotros y por es Saprissa. Además, tienen más experiencia en este tipo de instancias y eso es un plus , pero nosotros venimos creciendo, así que estaremos preparados para pelear.

ARCHIVO (Rafael murillo)

¿Qué tan importante sería comenzar el campeonato con el aliciente de ser campeón de Copa?

Sería muy bueno. Sería lo ideal, pero tampoco es definitivo, ni determinante. Lo que sí está claro, es que el equipo por lo menos está cumpliendo con la idea de trabajo, nos hemos visto bien. Somos un equipo en construcción y Saprissa nos lleva ventaja, a pesar de que ellos van a perder a algunos jugadores importantes en su sistema y nosotros estamos tratando de acomodar bien nuestras piezas.

¿Qué tanto va a cambiar el trabajo ahora sin Randall Brenes?

Bueno, no mucho, pues dichosamente Randall estuvo en un periodo de vacaciones y estuvo dos semanas con nosotros en un reacondicionamiento físico, así que no nos va a afectar muchísimo, aunque sí es un gran jugador, no cabe duda que él tiene esa capacidad de meter goles claves en partidos finales como ocurrió ante Herediano, pero ahora tendremos que hacerle frente con lo que tenemos.

Por lo mostrado por los jugadores que están metidos de lleno con el equipo, ¿se le complica más consolidar un once?

La complicación es cuando usted no tiene a quién poner o cuando tenés un plantel muy reducido, ahí sí es una complicación, ahora no, yo diría que en buena hora, pues el tener jugadores de buena forma, permite que puede estar uno u otro y eso es reconfortable para cualquier jugador. En este momento nosotros tenemos una planilla bastante importante, vamos a echar mano de los que estén mejor y me voy a comprometer en tener a lo mejor dentro del terreno de juego.

¿Qué tan pulido tiene ese once y sobre todo la idea de juego?

Ustedes saben que en los sistemas y el fútbol en general, no hay perfección; lo único que puede haber es una buena o mala mañana y siempre habrá cosas que corregir; hemos entendido bien la dinámica que queremos meter partido a partido y en esta final también queremos tenerla.

¿El Estadio Nacional podría favorecer en localía a Saprissa?

No, el Estadio Nacional es una magnífica cancha para jugar al fútbol, creo que cualquier jugador desearía estar en una final en ese escenario, así que ojalá llegue gente para que sea más colorido, un estadio tan grande lo que necesita es gente. Cuando la cancha es buena, la ventaja es para el que juega mejor.

¿Prácticaron penales?

Vamos a ver, hay que aplicar todo y está dentro de lo establecido y sí hay que tomar esas precauciones también.