Mauricio Wright: ‘Sometimos al rival, acá en su casa’

Clásico Alajuelense vs Saprissa fecha 19 Mauricio Wright dio instrucciones en el juego ante Alajuelense. (JOHN DURAN)

¿Cuál es su valoración del resultado?

Sometimos al rival, acá en su casa, ellos tuvieron un par de chanches, pero nosotros tuvimos las ocasiones más claras. Creo que fue un juego bastante bonito, interesante. La nueva propuesta que estaba presentado Alajuela, creo que pudimos cortarle circuitos.

Tranquilos con lo que se hizo, más no contentos con el resultado porque creo que tuvimos las ocasiones, el remate de Mariano y el último de Angulo… En términos generales el equipo se comportó bien y estamos tranquilos en ese sentido. Ahora descansar y recuperar jugadores.

¿Mantendrá la tendencia a la rotación?

Con el tema de las cargas, ustedes vieron que algunos jugadores no fueron a Jicaral y hemos venido en rotación porque sino nos dará para clasificar allá y acá. Hemos pensado distribuir cargas para tener piernas, ahora queremos recuperarnos lo mejor posible porque tenemos viaje y un juego durísimo por allá (ante Comunicaciones).

El equipo se muestra sólido, hemos sido un equipo certero y nos falta el último toque nada más... Ahora vamos a dar todo el miércoles para luego pensar si logramos descansar un poquito.

¿Siente que es desventaja que mientras otros tendrán descanso toda la semana, Saprissa deberá jugar?

No, no es desventaja porque si uno dice algo después lo argumentan y no estoy justificando. A nosotros nos ha tocado esto, pero nos estamos viendo bien, vamos bien con el tema de las rotaciones.

Usted no ha perdido contra Alajuelense.

De momento bajo mi mandato seguimos sumando frente a Alajuelense, al final eso es bueno. Me hubiera gustado ganar, pero así es el fútbol, ahora nos queda seguir disputando lo que queda.

¿Siente que el funcionamiento defensivo fue clave?

Yo creo que el fútbol es eso, nosotros hemos utilizado tres sistemas en lo que llevamos de la temporada y muchas veces enfocado en cortar conexiones, estar cerca para evitar que armen, evitando balones largos, al final lo hicimos bien y nos faltó culminar con las buenas contras que tuvimos, pero en términos generales sumamos y nos llevamos algo ante un equipo de una gran categoría y planilla. Ahora a pensar en lo que viene... Esperar que pasa con Jimmy para Guatemala.. Así que esperar si lo recuperamos y contar con él.

¿Cómo analiza el calendario que resta para clasificar?

Lo decíamos nos quedan nueve puntos por disputar y la calculadora da... Pero debemos pelear, nuestros juegos han sido muy difíciles, hemos estado en la tónica de disputar internacionalmente y nacionalmente. Nos queda un esfuerzo más a nivel internacional para oxigenar al equipo para lo que viene.