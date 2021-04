Hay bagaje, soy una persona que tengo bastantes años de estar como entrenador, he vivido cosas importantes, he sido campeón con un equipo pequeño, he ganado campeonatos de copas, se ha trabajado con mucha gente joven. He caminado bastante como para decir que experiencia para aportar al Saprissa en estos momentos sí. También en algún momento, tiempo atrás en mi época como jugador, tuvimos momentos complicados y se pudo salir adelante, parte de esas vivencias son aportes que pudimos darle a los muchachos, sobre todo previo al juego de Limón. Y seguir por esa línea, no podemos bajar los brazos, simplemente no hemos hecho nada, simplemente fue cortar una racha negativa de varias cosas, se fueron algunas cosillas por ahí, pero eso no es nada aquí, en Saprissa siempre estamos en obligación de tener este equipo en lo más alto. Ha sido un torneo complicado, por diversas razones, lo puedo decir con propiedad, había muchos jugadores lesionados, el equipo ha pasado por momentos complicados y no ha sido fácil para los entrenadores de turno salir adelante cuando hay situaciones adversas.