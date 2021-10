Mauricio Wright: ‘Nos sentimos contentos, estamos evolucionando’

-- ¿Cuáles son sus conclusiones de esta serie?

Claramente nos sentimos contentos por el pase. Fue un partido abierto, bonito, creo que debo felicitar al equipo de Santa Lucía porque hasta el último minuto lucharon, corrieron, hicieron su juego, nunca se rindieron y se define la serie en un partido que por lapsos parecía que íbamos a controlar mejor, pero el rival no lo permitió. Pero nos vamos tranquilos.

-- Viene etapa de definiciones en el torneo nacional. ¿Siente que van preparando el cierre fuerte, tanto emocional como deportivamente?

Esperemos que así sea, nos sentimos que vamos mejorando, que a pesar de algún contratiempo de juegos anteriores, el equipo se va metiendo más en lo que queríamos, en lo que practicamos. Nos sentimos contentos, estamos evolucionando, recuperando jugadores valiosos en momentos claves del torneo de Concacaf y nacional. Ahora tenemos un partido complicadísimo el fin de semana (ante Herediano), hay que tratar de que el equipo mantenga algo de lo mucho que tuvimos en las primeras jornadas, queremos retomar esa senda.

-- A pesar de anotar varios goles, perdieron otras oportunidades. ¿Qué piensa de eso?

Sí, nos faltó calma, por lapsos tuvimos situaciones bastante buenas y claras y no tuvimos una buena toma de decisiones, esto es así, a veces pasan este tipo de momentos que debimos haber golpeado mejor, pero tampoco el rival nos permitió, siempre lucharon (...). No pudimos despegarnos como queríamos y entramos en precipitación en momentos clave en la última jugada y algunas ocasiones no definimos de buena manera. Pero hay que irse tranquilos con el volumen de juego.

El técnico morado, Mauricio Wright, durante el juego de este jueves ante el Santa Lucía de Guatemala. (Jose Cordero)

-- ¿Qué piensa del juego de Marvin Angulo y lo que le puede aportar en esta etapa de la temporada?

Tenemos expectativas muy altas de parte de nuestros jugadores. Como les digo a ellos y les repito a ustedes: el fútbol tiene reglas, solo pueden jugar 11, los demás no pueden estar y esas reglas no las puse yo. Tenemos jugadores de calidad también, no solo el caso de Marvin. Nos sentimos contentos de este aporte que nos está dando, tenemos que darle competencia, darle variantes al equipo, si algunos jugadores no están hoy después van a responder en el torneo nacional. Necesitamos de todos los jugadores, porque es la realidad lo que estamos viviendo, el tema de Marvin y otros jugadores que han venido levantando la mano, con algunos jóvenes también y diciendo presente. Así que estamos contentos y si Marvin anda metido como lo viene haciendo en estos juegos, va a aportarnos muchísimo en lo que falta en estos dos torneos.

-- En los dos goles en contra dejan descubierto el segundo palo. ¿Cómo evalúa la defensa hoy?

Muy aceptable, si no es por los goles que convirtieron siento que hubiésemos hecho un partido sólido. Son situaciones con las que venimos corrigiendo, el segundo gol cae en táctica fija, donde no tuvimos buena respuesta en la marca, pero en volumen y situaciones de partido controlamos bastante bien, eso es lo que estábamos buscando, somos conscientes que faltaron algunos ajustes pero lo analizaremos más adelante de cara a lo que viene.