Mauricio Wright: ‘Nos equivocamos poco, pero pagamos caro’

Mauricio Wright vio parte del segundo tiempo en la grada por su expulsión. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

-- ¿Qué pasó en la acción de su expulsión?

Hoy fue uno de los partidos más tranquilos que he tenido en el banco. No dije nada como para expulsión, ni para amarilla ni expulsión. Se la inventaron. No me voy a referir más a ese tema porque la verdad hoy no amerita mucho. Nosotros como institución debemos aprender a jugar con ciertas cosas negativas que se presentaron hoy, muy evidentes, ustedes las vieron. Siempre digo, para eso el periodismo está también, para decir las verdades sobre algunos aspectos.

-- ¿Por qué cree que su equipo no tuvo la capacidad de anotar?

Siento que está bien, no tuvimos la capacidad de anotar pero terminamos perdiendo un juego que controlamos desde el inicio. Así es el fútbol. Bien por Cartaginés que aprovecharon su situación y nosotros no tuvimos la capacidad de concretar y el juego termina de esta manera, con una derrota.

-- ¿Cómo vivió el gol y qué piensa de la barrera que se puso en ese tiro libre?

Sí, nos confiamos en esa jugada. No me gustó para nada que solo tuviéramos un hombre en la barrera y pagamos caro. Como lo dije en un partido atrás que perdimos también, nos equivocamos poco, pero pagamos caro. Hoy nos tocó otra vez lo mismo, así que tenemos que entender que hasta el final no podemos relajarnos y debemos hacer las cosas como demanda el fútbol. En esa jugada debimos poner los hombres adecuados en barrera.

-- ¿Siente que los árbitros quieren ser protagonistas de los partidos?

¿Usted qué piensa? Es que hay una parte que nosotros podemos llegar hasta un lugar. Puedo hablar hoy, pero de ahí no pasa. Ustedes tienen el poder del micrófono y denunciar estas cosas, por el bien del fútbol en general, no para beneficiar a nadie. El arbitraje es fundamental para la intensidad de juego, para dar equilibrio, para que pite bien para los dos equipos. El arbitraje debe tener el fair play, la justicia deportiva para llevar un partido como debe ser para todos los equipos. No me quiero referir mucho a este tema.

-- ¿Qué no le gustó del partido hecho por Saprissa?

Hay cosas que no te salen como se había planificado y terminás perdiendo de esta forma... podría decir muchas cosas, pero no. Siento que el equipo estuvo bien de principio a fin, porque controlamos el juego con once hombres y cuando tenían diez también. Lo controlamos, tuvimos ocasiones de gol y terminamos perdiendo un partido donde no mirábamos lo que estaba ofreciendo el rival en ese momento y debemos recapacitar en algunas secciones.

-- ¿Esa continuidad de partidos seguidos impide que los juegos sean regulares en intensidad?

Creo que sí, debemos de valorar para todos los clubes los tiempos de juego, a veces cumplen solo 48 horas (entre un juego y otro); muchos equipos están jugando así. A nosotros nos tocó y a otros equipos también les pasó. No sé qué tanta es la urgencia de jugar tan seguido y desde que empezamos hasta ahora vamos a retomar una semana larga que viene muy bien para todos los equipos. No es un tema de edad, es de esfuerzo físico, es importante para un experimentado como para un joven recuperarse. No sé qué tanta es la urgencia del calendario como se han venido dando estos partidos. No es solo Saprissa, ha sido algo general y hay que ver cómo y por qué es la urgencia de jugar de esa forma.

-- ¿Bryan Oviedo es un futbolista necesario y tendría campo en su equipo?

Siempre un buen jugador va a ser bienvenido. Si hay posibilidad y la institución tiene la capacidad de traerlo vamos a tratar de ver la posibilidad. Es un buen jugador indudablemente, vamos a seguir fortaleciendo el equipo todo lo que se pueda. Seguimos arriba luchando, esto está parejo, está bonito también, hay que apechugar, aprender de las derrotas, no solo cuando se gana se disfruta o se siente bien, las derrotas ayuda a sacar conclusiones.