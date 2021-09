Mauricio Wright: ‘Me alegra que el equipo se reparta los goles’

-- ¿Cómo toma el grupo este triunfo?

Creo que han sido dos partidos muy buenos, indudablemente haber quebrado la racha en Guatemala y reencontrarnos con el gol y el cero en portería nos da estabilidad y es lo que veníamos buscando en juegos anteriores que son situaciones propias del fútbol, a veces se puede y a veces no. A veces los números son fríos para nosotros los técnicos y son calculadores en ese sentido. Por suerte hoy tuvimos una noche buena, quedamos cortos, porque en el segundo tiempo tuvimos más situaciones claras, pero tranquilos y conscientes del camino que tenemos por delante y de las adversidades que vamos a enfrentar y debemos ser fuertes.

-- ¿Siente que a veces a su equipo se le juzga diferente que otros?

Soy muy leal a los temas de lo que dice la gente y los medios. Me enfoco en lo que nosotros tenemos que trabajar y hacer. Ni Dios ha podido convencer al mundo de que cambie, nosotros no podemos convencer a la gente de que cambie. Como un equipo normal de fútbol, el rival muchas veces nos pone en aprietos, a Saprissa se le juega fuertemente, todos los partidos son muy intensos, nadie nos regala nada y nosotros lo tenemos que asumir bien, asimilar, trabajar fuerte para poder contrarrestar la resistencia que recibimos.

“Estamos claros en eso y por eso los discursos de nosotros es tratar de reconocer al rival cuando nos tiene incómodos; pero siempre luchamos, intentamos y tenemos propuesta de buscar cosas mejores. Si no hay reconocimiento de la gente, o de algunos, o esperan cualquier situación para desestabilizarnos, tenemos que ser fuertes con eso. Cuesta mucho caerle bien a todas las personas”.

-- Su equipo reparte las anotaciones en 12 jugadores y el centro delantero no es goleador. ¿Eso lo ve bueno o malo?

Siento que el trabajo que vienen haciendo nuestros centrodelanteros es bueno e intenso. Orlando Sinclair sostiene bien la pelota, pivotea, se asocia y en funcionamiento de lo que estamos pidiendo es muy bueno. A veces a algunos jugadores les toca hacer el trabajo sucio para abrir espacios y que otros puedan convertir. Todos estos jugadores de esa zona tienen la responsabilidad deportiva de darnos lo que pedimos, les han quedado algunas situaciones, no tantas como quisiéramos. Me alegra que el equipo se reparta los goles, porque si solo uno anota, cuando entra en mala racha nos complicamos. Hoy hasta el mismo Tristan (Demetrius) tuvo posibilidad de buscar anotaciones, pero eso es lo que somos y lo que estamos buscando y esperamos mantener esa línea.

-- Por primera vez en una jornada los tres equipos grandes ganan. ¿Cree que el campeonato va tomando los tintes de siempre?

Creo que estamos ahí, realmente no ando viendo mucho la acera del frente, lo importante es enfocarnos en lo que nosotros podamos hacer, ir juego a juego. Veníamos de un viaje, de un partido complicado, contra un rival difícil y nosotros tuvimos capacidad. Como digo, el fútbol es de capacidad y eso no podemos dejarlo de lado. Si los tres grandes están ahí, ha sido por méritos, hemos pasado por circunstancias diferentes en este torneo, Alajuela y Heredia no arrancaron bien, nosotros sí y luego nos quedamos.

“La experiencia me dice que no podemos descartar a nadie, alguien pierde y pasa de zona de clasificación a estar fuera, entonces no podemos sentir que ya logramos nada”.

Jimmy Marín tiene cinco goles y es el goleador del Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

-- ¿Siente que Mariano Torres podría aportar en la Selección Nacional?

Todo el país sabe de la calidad de Mariano, está en una edad óptima, si uno se pone a verlo, con los años que tiene en Costa Rica podría ser una posibilidad, más por su juego y estilo, por su aporte e intensidad, es maduro, de buenas condiciones, podría ayudar perfectamente. Hay países con más población y lo han hecho, ¿por qué nosotros no lo podríamos hacer si nos puede ayudar? Hay que pensar en ir al mundial y entre más herramientas haya será más fácil la tarea.

-- ¿Cómo ve la profundidad de su planilla para hacer más rotaciones cuando juegue la Selección Nacional?

Tenemos que hacerle frente y para eso estamos también dándole rodaje a jugadores jóvenes, Julen Cordero, es un excelente jugador, con buen manejo; Sergio (Céspedes) también en su zona, Tristan juega hoy también. Dejarles claro que Tristan, con 16 años, a pesar de su condición menor, no puede cumplir minutos. A ellos hay que madurarlos por condiciones naturales de juego y no por un tema que hay que hacer minutos obligado, a mí en lo personal me motiva ver a Tristan que entra para aportar al equipo como carta, como uno de los posibles que tenemos para lograr esos objetivos y llenar zonas y necesidades del equipo cuando vengan las convocatorias de selección nacional.

-- ¿Es una opción que ante falta de goles de los centros delanteros jueguen otros en esa posición como Daniel Colindres?

En el juego que buscamos nosotros no adecuamos o no fijamos un jugador para que nada más él convierta, en otro partido Tristan fue el centro delantero. Estamos tratando de buscar cosas que trabajamos durante la semana, creo que se nos da bien, Colindres tiene opción de jugar por dentro y por fuera y que nos dé la posibilidad de abrir espacios, defensas cerradas, a veces es complicado filtrar balones y abrir espacios. Entonces con jugadores de movilidad y de las características que tenemos nosotros estamos buscamos el funcionamiento y sistema requiere.

“Aquí lo más importante no es que un jugador sea el único, si no lo tenemos no podemos hacer más allá. A mí me interesa que todos sientan que estamos trabajando para Saprissa, que es lo más importante, y todos deben dar su esfuerzo”.