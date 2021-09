Mauricio Wright llama a la calma en medio de la derrota

Mauricio Wright no pudo cambiar el destino de su equipo ante Sporting. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cómo explicar este partido?

Creo que cuando se da un resultado así, como este, por lo menos de mi parte hay poco para decir, mucho que analizar. El rival nos supera, hay que aceptarlo. Tenemos que ir para adelante. Somos un equipo que hemos tratado de jugar al fútbol pero hoy nos superaron.

- ¿Siente que hoy hubo jugadores que no pudieron aprovechar su oportunidad? ¿Les pesaron las bajas?

Somos un equipo, hemos hecho cosas buenas anteriormente, no podemos descalificar a nuestros jugadores por un resultado como el de hoy, no lo voy a hacer, esto es un jalón de orejas grande, debemos entender lo que pasó, hablarlo, manejarlo de buena manera. No solo cuando se gana se evalúa, hoy debemos hacerlo en frío. Son varias cosas y a lo interno las vamos a manejar. Personalmente, las derrotas me hacen fuerte; no solo cuando se gana puede uno entender las cosas que pasa. La responsabilidad es mía, lo que intentamos hacer. En el segundo tiempo recompusimos un poco, llegamos más y el gol tempranero nos termina de golpear, pero equilibramos un poco, no tuvimos esa posibilidad en el primer tiempo. Estamos peleando para estar en primeros lugares para clasificar como nos gusta y nos interesa.

- Le anotan muchos goles en el primer tiempo. ¿Le está pasando algo al equipo principalmente en ese tiempo?

No es que te llegan tanto, el rival aprovechó también. Hay juegos que se dan de esa forma, perdimos un juego contra un equipo que solo llegó una vez (ante Cartaginés); el fútbol es extraño, a veces pasan estas situaciones. Eso sí, no estamos nada contentos con lo visto hoy, pero tenemos mucho por jugar, tenemos que recomponer y tenemos otra visita difícil (San Carlos), debemos pensar en lo que viene. Obviamente vamos a analizar, ver qué ha venido pasando y enderezar este asunto.

- ¿Lo que pasa lo califica solo como un accidente o se lleva muchas preocupaciones?

Las alegrías que me ha regalado Saprissa... ¿cómo me va a preocupar esto? Es un partido de fútbol, lo ganan bien, hacen su trabajo, nosotros no estuvimos tan finos, pero sinceramente es un jalón de orejas, como dije. Para nosotros reacomodar, replantear ciertas cosas, ver en qué nivel estamos en este equipo en general, todos, ahorita no hay cinco jugadores, pero no puedo solo pensar en ellos, jugaremos partidos sin algunos seleccionados. Pero no es pensar que porque hoy no estuvimos bien, el asunto no camina. Todo lo contrario, esto nos debe ayudar.

- Usted le ha inyectado garra a Saprissa y hoy no se vio eso. ¿Qué le dice a sus jugadores?

Sí. Nosotros entendemos que en algún momento nos vemos superados y hoy pasó. Habrá cosas que debemos hablar a lo interno, como debe ser, profesionalmente. Hoy nos ganan bien, no hay justificación ni descalificación alguna por el resultado. Para nosotros es pensar en lo que viene, tratar de darle vuelta a la página lo más rápido posible. Esta noche no fue buena, pero otras sí han sido buenas, mágicas. Yo como cabeza de grupo acepto la derrota, tenemos que tratar de salir de una mejor manera para no recibir goles tempraneros y retomar lo que veníamos haciendo.

- ¿Qué se le dice a un portero como Kevin Chamorro en su partido debut?

Fue un debut complicado para él, el marcador abultado, pero no tuvo mayores problemas en su juego. Estoy tranquilo con lo que nos dio en la noche de hoy.